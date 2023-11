Kino Ranking 2023: Corso Kino landet vor Iserlohn und Hagen

Menden Das Corso Kino in Menden schneidet beim Kino Ranking 2023 von Testberichte.de besser ab, als die Konkurrenz in Iserlohn und Hagen.

Klein, aber fein: Das Corso Kino in Menden schneidet beim Kino-Ranking 2023 des Vergleichsportals Testberichte.de recht gut ab. Mehr als 1000 Kinos wurden verglichen und das Corso Kino schafft es auf Platz 498. Damit liegt es zwar im Mittelfeld, doch weit vor den größeren Konkurrenten in Iserlohn (Platz 963), Hagen (Platz 1064) und Unna (Platz 614).

Das Corso Kino hat Tradition in Menden - auch wenn es zwischendurch schlecht um das kleine Kino an der Twiete stand. Zwei Jahre lang, bis Oktober 2021, war das Mendener Kino verwaist. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung erhielt Kino-Betreiber Sebastian Boos schließlich den Zuschlag. Zuvor hatte unter anderem Boos’ Mutter Antoinette Lumberg-Boos zu den früheren Besitzern des Kinos gehört. Einen ersten Überblick über den Zustand des Kinos hatte sich Sebastian Boos bereits Ende Oktober 2021 machen können. Schnell war damals klar, dass mit einem hohen Investitionsbetrag zu rechnen sein würde. Und so kam es auch. Dennoch: Sebastian Boos sanierte für den Neustart in 2022 aufwendig die Säle und die Technik. Das zahlt sich nun scheinbar aus.

Kino in Menden ist überdurchschnittlich beliebt

Im Schnitt erhält das Kino eine Bewertung von 4,5 (von 5) bei insgesamt 570 Bewertungen. Der Bewertungsschnitt aller Kinos im Ranking liegt bei 4,44 Sternen. Das bedeutet, dass ein Kino ab 4,5 Sternen überdurchschnittlich beliebt ist. So schreibt Besucherin Anne im Gästebuch des Kinos vor wenigen Monaten: „Super schön, freundlich, familiär. Viel, viel schöner als die Kino-Ketten. Geht alle weiter fleißig hin, damit es erhalten bleibt.“

Rezensionen ausgewertet und verglichen Testberichte.de ist nach eigenen Angaben Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen, wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 60 Menschen. Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Kinos in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wenn auch die Bewertungsanzahl gleich war, sind beide Kinos auf demselben Rang gelandet. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtung gefunden, war das Profil mit den meisten Bewertungen maßgebend. Kinos in dem Ranking umfassen auch Orte, die nur zeitweise als Kinos fungieren, sofern dort regelmäßig öffentliche Filmvorführungen angeboten werden.

Und auch Besucherin Nadine freut sich, dass das Lichtspielhaus in Menden weiter existiert: „Es ist schön, dass Mendens Kino erhalten bleibt. Der alte Charme ist auch heute noch da. Preise und Service sind vollkommen ok. Online-Tickets können auch vorab gebucht werden. Wir kommen gern wieder, schon allein aus Tradition.“ Besucherin Kathi Brenzels Rezension auf Google fällt zugunsten des kleinen Kinos aus: „Wir waren mit unserem Kurzen dort. Für ihn ein tolles Kinoerlebnis. Die neuen Sitze sind unheimlich bequem. Für den Kurzen gab es eine Sitzerhöhung, damit er besser sehen konnte. Es war ein tolles, kleines Familienerlebnis. Nicht zu vergleichen mit einem der großen Konkurrenten. Dafür aber bei weitem nicht so teuer und so unpersönlich.“

Unangefochten auf Platz eins: Service-Kino in Altena

Das Vergleichsportal Testberichte.de hat mehr als 1,2 Millionen Online-Bewertungen zu mehr als 1000 Kinos analysiert. Doch wer hat am besten abgeschnitten? Platz eins geht nach Altena an das Apollo Service-Kino. Die Beliebtheit belegen rund 1500 Bewertungen mit einem Schnitt von 4,9 Sternen. Besucher lieben das „etwas andere Kino“ - vor allem wegen des Getränke-Services samt Cocktails am Platz, der Auswahl an hausgemachtem Popcorn und Baguettes sowie der bequemen Sitze. Auch die Decken und Kissen loben die Besucher.

Dicht hinter dem Apollo Service-Kino liegt „Das Kino“ im niedersächsischen Neu Wulmstorf. Auch hier gibt es Service am Platz per Knopfdruck. Das Kino punktet außerdem mit großer Beinfreiheit sowie guter Bild- und Tontechnik. Zur drittplatzierten Lichtburg in Quernheim schreiben die Besucher, dass die gute Filmauswahl und die „Kinokarten von der Rolle“ toll seien. Eins haben die Top-3-Kinos gemein: Sie sind klein, familiär und stehen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gut zwei Jahre nach der Schließung hatte das Mendener Corso-Kino im Frühjahr 2022 wieder geöffnet. Foto: Tobias Schürmann / Westfalenpost

Übrigens: Auf dem letzten Platz liegt das CineStar Erlangen. Es kommt als einziges Kino im Ranking auf durchschnittlich nur 3,3 Bewertungssterne. Der Eintritt sowie die Getränke und Snacks seien überteuert, bemängeln viele Besucher. Außerdem seien Sitze und der Boden schmutzig.

Das Mendener Corso Kino zeigt im Moment unter anderem den neuen Film „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“. Karten kosten neun Euro pro Person. Und im Corso Kino gilt für alle Säle die freie Platzwahl. Wer früh kommt, sichert sich die besten Plätze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden