Kirche voll: Jahresabschluss der Schützen gut besucht

Menden Kurz vor Silvester begehen die Mendener Schützen den traditionellen Jahresabschluss-Gottesdienst. Deutlicher Wunsch nach Frieden geäußert.

Buchstäblich zum Jahresabschluss luden die Mendener Schützenvereine am letzten Abend in 2023 zum gemeinsamen, ökumenischen Gottesdienst in St. Vincenz. Die Messe wurde von Pfarrer Jürgen Senkbeil (kath.), Pfarrer Thomas von Pavel (evang.) sowie Pastor Jörg Cordes (kath.) geleitet.

Chöre sorgen für Gänstehaut-Momente in der Kirche

Schon vor dem eigentlichen Gottesdienst haben die musikalischen Akteure ihr Können bewiesen und sorgten für passende Stimmung. Gänsehautmomente waren sicher, als der Fanfarencorps Kolping Lendringsen Lieder wie Amazing Grace anstimmte und das Publikum verstummte. Aber auch der Frauenchor Querbeet aus Eisborn präsentierte sich von der besten Seite. Der Chor feierte 2023 sein 50-jähriges Bestehen (die WP berichtete). An der Orgel musizierte Paul Kißmer.

Standartenträger marschieren ein. Foto: Joshua Kipper

Um Punkt 19 Uhr marschierten die Standartenträger der anwesenden Vereine in die Kirche ein – gefolgt von den Geistlichen. Pfarrer Senkbeil dankte allen Anwesenden und freute sich über ein volles Haus: „Es ist schön, dass wir diesen Gottesdienst endlich wieder mit einer vollen Kirche feiern dürfen.“ Der Andrang war so groß, dass die Bänke nicht mehr ausreichten und Menschen sogar die Treppe zur Orgelbühne nutzten, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Senkbeil machte in seiner Ansprache auf die anhaltenden Krisen in der Ukraine und Israel aufmerksam. Er fand zudem Worte für die Betroffenen der Unwetter in Menden.

Für mich ist seit 2020 irgendwie der Wurm drin. Es gibt genug Krisen. Man meint, es würden immer mehr. Pastor Jörg Cordes

„Betet für den Frieden Jerusalems!“, hieß es dann in der Lesung, die vom Mendener Bürgermeister Dr. Roland Schröder gehalten wurde. Er las aus Psalm 122 „Hoffnung für alle“ - eine bewusste Wahl mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen. Auch Pastor Cordes fand nachdenkliche Worte zum Zeitgeschehen: „Für mich ist seit 2020 irgendwie der Wurm drin. Es gibt genug Krisen. Man meint, es würden immer mehr.“ Es schien, als habe der Pastor mit seinen Worten genau den Nerv der Gemeinschaft getroffen: So war ein kollektives, zustimmendes Nicken bei vielen der Anwesenden zu beobachten. Auch die Fanfaren Kolping schlugen in die gleiche Kerbe: mit John Lennons „Merry X-mas (War is over)” spielten sie eine Hymne des Friedens an.

Fürbitten für die Schützenbrüder und Martinsspende

Die Kollekte geht, wie auch in den vergangenen Jahren, an die Martinsspende der Schützenvereine. Pfarrer Senkbeil bedankte sich erneut bei allen Anwesenden für den Kollektenertrag von 1510 Euro aus dem Jahr 2022. Er hob hervor, dass von der Martinsspende Lebensmittel-Gutscheine an Bedürftige verteilt und vier Familien in Menden karitativ unterstützt werden konnten.

Der Gottesdienst wurde auch in diesem Jahr mit Fürbitten der Schützenbrüder abgeschlossen - für die Verstorbenen aus ihren Reihen.

