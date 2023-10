Kita-Bedarf in Menden: Prognose erscheint schwierig

Menden. Menden hat eine neue Kita – und braucht wohl noch mehr. Eine Prognose wird durch mehrere Unbekannte erschwert.

Am 11. Oktober ist die Kita Wiesenwichtel in Lendringsen an den Start gegangen. Die viergruppige Einrichtung hilft dabei, Bedarfe insbesondere im U3-Bereich abzudecken – und insbesondere im Mendener Süden. Und dennoch richtet sich der Blick nach vorn. Vom Bau neuer Kitas war bei der Vorstellung der Kita Wiesenwichtel bereits die Rede. Mit der Wegbereiter gGmbH hat sich ein Träger gefunden, der nach der Kita Farbenland nun schon mit eine zweite Einrichtung in Menden hat – und offensichtlich ist die gegenseitige Wertschätzung von Stadt und Träger hoch.

In der Diskussion ist auch eine neue Kita, die im Falle eines Abrisses der Heilig-Kreuz-Kirche entstehen könnte. Die wäre kurzfristig allerdings noch kein Thema. Mendens Jugendamtsleiter Christian Goebels sieht die Hönnestadt gut aufgestellt: „Die Versorgung ist in Menden ganz gut. Allerdings erleben wir immer mehr Geburten und auch Zuzüge, etwa von Geflüchteten, können den Bedarf weiter erhöhen.“

Freie Kita-Plätze In der neuen Kita Wiesenwichtel in Lendringsen gibt es noch freie Plätze im Ü3-Bereich. Interessierte Eltern können sich beim Träger, der Wegbereiter gGmbH, melden. Diese ist unter Tel. (02371) 9536520 sowie per E-Mail an info@wegbereiter-ggmbh.de zu erreichen. Führungen durch die Kita sind möglich.

Es ist also eine Rechnung mit mehreren Unbekannten, für die die Stadt immer wieder Lösungen finden muss. Klar ist: Mit der Eröffnung der neuen Kita in Lendringsen ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden