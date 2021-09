Kita-Beiträge Menden: Die Summe erhalten Eltern jetzt zurück

Corona sorgt für eine Rückzahlung an Mendener Eltern. Für die Kita-Beiträge wird jetzt Monat für Monat auseinander gerechnet. Am Ende steht noch eine Erstattung.

Menden. Eltern in Menden können sich auf eine Rückzahlung der Kita-Beiträge freuen. Warum der Geldsegen aber kleiner ausfällt als in anderen Städten.

Eltern in Menden können sich auf eine Rückzahlung von Kita-Beiträgen freuen. Die Rückzahlung fällt viel kleiner aus als in vielen anderen Städten, weil Menden schon vorgebeugt hatte. Die Mendener Stadtverwaltung hatte in diesem Jahr vorsichtshalber in mehreren Monaten gar keine Beiträge eingezogen.

In den meisten Fällen gibt es für die Eltern noch exakt einen halben Monatsbeitrag zurück. Diesen Rest gibt es jetzt, nachdem das Land noch einmal einen weiteren halben Monat nachgelegt hatte. Hintergrund der Erstattung ist der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb im ersten Halbjahr. Wegen der Corona-Situation waren Eltern aufgefordert, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Diesen Appell beherzigten je nach Kindergarten zwischen 20 und 90 Prozent der Eltern. +++ Auch interessant: Linke in Menden wollen Kita-Beiträge abschaffen+++

Jugendamt schätzt zusätzlichen Ausfall auf 30.000 Euro

Die Beitragserstattung gibt es nun für alle Eltern, unabhängig davon ob sie ihre Kinder in den Kindergarten geschickt haben oder nicht. Die kommunalen Spitzenverbände hatten sich mit dem Land auf eine Erstattung von insgesamt 3,5 Monatsbeiträgen geeinigt. In Menden wurden in drei Monaten gar keine Beiträge eingezogen, so dass nur noch eine Erstattung von einem halben Monat übrig bleibt.

Jugendamtsleiter Christian Goebels schätzt den Ausfall für den städtischen Haushalt für den weiteren halben Monat auf etwa 60.000 Euro. Durch die Beteiligung des Landes reduziere sich die Belastung für die Stadt auf die Hälfte. In der Summe bleiben der Stadt Ausfälle von 210.000 Euro.

Beschluss über Erstattung nur noch eine Formalie

Der Beschluss über die Rückzahlung soll am 21. September in der Sitzung des Stadtrates fallen, gilt aber nur noch als Formalie. Für die Stadtkasse steht dann die Rückzahlung an. Es habe sich im wahrsten Sinne des Wortes ausgezahlt, dass die Stadt die Monatsbeiträge gar nicht erst eingezogen habe, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. „Das Jugendamt hat versucht, das so einfach wie möglich zu halten.“ Dadurch habe man nicht immer einzeln Gelder hin und her schieben müssen. Dennoch sei die Erstattung natürlich mit Aufwand für die Stadt verbunden, weil jetzt noch der weitere halbe Monat abgerechnet werden muss. „Es muss ein neuer Bescheid herausgehen.“

Ehrlich verweist aber auch darauf, dass die Stadt alleine nicht über die Rückerstattung entscheiden konnte. „Wir waren immer vom Land abhängig.“ In der Mendener Politik gab es immer wieder Bestrebungen, die Kita-Beiträge gar nicht zu erheben. „Wir konnten das aber nicht alleine entscheiden“, sagt Ehrlich. Ein Kniff war, die Beiträge vorübergehend nicht einzuziehen, um dann jetzt die Gesamtrechnung aufmachen zu können.

Menden zog Beiträge vorausschauend nicht ein

Für Mendener Eltern kam die finanzielle Entlastung damit früher als in etlichen anderen Städten, mit dem Risiko, dass es noch zu einer Nachzahlung hätte kommen können. Im Jugendamt drücken die Verantwortlichen unterdessen die Daumen, dass die Rückzahlung endgültig jetzt die letzte bleiben wird. Priorität hat jetzt, nicht noch einmal die Betreuung unterbrechen zu müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden