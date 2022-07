Kita-Plätze in Menden: Anmeldung jetzt online möglich

Menden. Die Stadt ändert das Anmeldeverfahren für Kitaplätze. Ab dem kommenden Jahr sind die Anmeldungen nur noch online möglich. So geht’s.

Die Stadt Menden ändert zum 1. August 2022 das Anmeldeverfahren für Kinder, die in eine Kindertageseinrichtung oder in die Kindertagespflege aufgenommen werden sollen. Für das Kindergartenjahr 2023/24 wird die Kita-Karte auf ein Online-Anmeldeverfahren umgestellt. So läuft das Anmeldeverfahren in Zukunft.

Stichtag für Menden steht fest

Ab dem 1. August 2022 steht das Anmeldeportal für Anmeldungen in Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege unter der Adresse kita-portal.menden.de zur Verfügung. „Das bisherige Anmeldeverfahren mit der Kita-Karte wird durch das Online-Verfahren ersetzt“, teilt Stadtsprecherin Jennifer Boeke nun mit.

Familien, die ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung oder für die Kindertagespflege für das Kindergartenjahr 2023/2024 (Beginn 1. August 2023) anmelden möchten, können die Anmeldung somit nur noch online über das Kita-Portal Stadt Menden vornehmen. Spätestens zum Ende der dritten Novemberwoche – am 18. November 2022 – muss eine Anmeldung im Kita-Portal erfolgt sein. Nur bis dahin vorliegende Anmeldungen werden zunächst im Vergabeverfahren für das folgende Jahr berücksichtigt.

+++ Hintergrund: Mittagessen für mehr Kinder in Kitas jetzt verpflichtend +++

Familien, die erst nach der Anmeldewoche eine Anmeldung abgeben, können nur nachrangig berücksichtigt werden. Familien, denen es nicht möglich ist, ihre Daten selbstständig in das Portal einzupflegen, können sich an ihre Wunsch-Kindertageseinrichtung oder an die Kindertagespflege wenden und von dort die Daten ins Portal einpflegen lassen. Die Anzahl der Anmeldungen ist auf maximal drei Betreuungswünsche begrenzt: drei Kindertageseinrichtungen oder zwei Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege bei U3-Kindern.

Allerdings: Auch unterjährig, innerhalb des laufenden Kindergartenjahres, können Betreuungsplätze vergeben werden, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. Die Familien werden gebeten, nur Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr, 1. August 2023, vorzunehmen.

Bevorzugung ausgeschlossen

In jedem Jahr wird für das jeweils folgende Kindergartenjahr ein Aufnahmeverfahren durchgeführt. „Eine Platzvergabe erfolgt ausschließlich für das nächste Kindergartenjahr. Eine Bevorzugung durch frühe Anmeldungen ist ausgeschlossen“, heißt es dazu vonseiten der Stadtverwaltung.

+++ Auch interessant: Eltern winkt bei Kita-Gebühren eine Entlastung +++

Weitere Informationen sind dazu über kita-portal.menden.de und über die Internetseiten der Stadt Menden, unter der Kategorie Familie, Soziales und Sport – Unterpunkt Kitas und Kindertagespflege – erhältlich.

Über das Portal sind auch Anmeldungen für Kinder unter drei Jahren für eine Betreuung in der Kindertagespflege vorzunehmen. Die Kindertagespflege wird vom Katholischen Verein für soziale Dienste (SKFM) organisiert.

Ergänzende Informationen zur Kindertagespflege sind erhältlich unter: SKFM-Familiäre Kindertagesbetreuung: www.skfm-menden.de/Kindertagespflege

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden