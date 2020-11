Wohin soll es in den Mendener Kitas und Tagespflegen gehen? Das will die Stadt jetzt bei allen Eltern erfragen.

Große Umfrage Kitas in Menden: Stadt will alle Eltern online befragen

Menden. Von Betreuungszeit bis Information: Was wünschen sich die Eltern von Kita-Kindern in Menden? Die Stadt Menden plant jetzt eine große Umfrage.

Was wünschen sich Eltern von ihrem Kindergarten? Die Kita-Expertinnen der Stadt Menden rufen alle Eltern mit Kindern in Kitas oder Tagespflege auf, an einer am Freitag, 13. November, beginnenden Online-Umfrage teilzunehmen. Bis 29. November läuft diese Umfrage, zu der es in den kommenden Tagen über Kita oder Tagespflegestelle ein Schreiben von Bürgermeister Roland Schröder gibt. Neben wichtigen Infos zur Umfrage stehen darin auch der Link und ein QR-Code. Damit sollen Eltern ganz leicht per Tablet, Smartphone oder PC auf den Fragebogen zugreifen können.

Umfrage ist für die Stadt auch ein gesetzlicher Auftrag

Allein auf dem Mist der Stadt ist die Umfrage allerdings nicht gewachsen: „Mit der Befragung setzen wir den gesetzlichen Auftrag des Kinderbildungsgesetzes um, wonach die Kommunen künftig regelmäßig Elternbefragungen im Hinblick auf Betreuungsbedarfe und benötigte Betreuungszeiten durchführen sollen“, sagt Cornelia Schröer, die als Jugendhilfeplanerin diesen Fragebogen zusammen mit einem verwaltungsinternen Team und dem Institut Gebit aus Münster entwickelt hat.

Bedarfe erkennen: Kita-Experten wollen auch ihr eigenes Wissen erweitern

Die Ziele der Umfrage benennt Conny Schröer auch: „Insgesamt erhoffen sich Politik und Verwaltung eine Vertiefung des Wissens rund um die Betreuungssituation der Mendener Familien. Ziel ist es, das bestehende Betreuungsangebot in Menden so nah wie möglich an den Bedarfen und Wünschen der Familien zu orientieren. Damit ergänzt die Elternumfrage die Tagesbetreuungsausbauplanung, die den zahlenmäßigen Betreuungsbedarf in Menden jährlich neu erfasst und fortschreibt.“

Fragen von Zeiten über Betreuungsformen bis zur Zufriedenheit

Die Umfrage umfasst zahlreiche Aspekte rund um das Thema Betreuung. So geht es neben dem Bedarf an Öffnungs- und Betreuungszeiten in der Befragung auch um qualitative Aspekte der Kinderbetreuung: Warum entscheiden sich Eltern für eine bestimmte Betreuungsform, wie zufrieden sind sie mit den Angeboten und der pädagogischen Arbeit in der Kita oder der Tagespflegestelle? Auch will die Stadt Menden herausfinden, an welcher Stelle möglicherweise Informationsstrukturen verbessert werden können – gerade erst klagen Eltern aus der Paulus-Kita Lahrfeld über fehlende Informationen zu einem Covid-Fall in ihrer Einrichtung.

Wie gut kennen sich Eltern mit den Angeboten in Menden aus?

Die Verantwortlichen wollen indes vor allem wissen, wie sich Eltern über die Betreuungsangebote in Menden informieren und wie gut sie sich darüber in Menden informiert fühlen. „Es wäre schön, wenn möglichst viele Eltern diese Chance zur aktiven Mitgestaltung der Betreuungslandschaft in Menden nutzen würden“, sagt Cornelia Schröer. „Je repräsentativer die Erkenntnisse sind, umso besser können wir diese bei künftigen Planungen berücksichtigen.“

Rathaus versichert: Anonymität gewährleistet den Datenschutz

Sorge davor, dass mit dem Ausfüllen des Fragebogens Verpflichtungen verbunden sind, müssten die Eltern hingegen nicht haben. „Die Befragung findet anonymisiert statt. Alle Angaben werden absolut vertraulich behandelt“, betont Cornelia Schröer. Sie steht für Fragen, Anregungen und Unterstützungsbedarf rund um die Elternbefragung zur Verfügung: unter c.schroeer@menden.de oder der Rufnummer 02373 903-1475.