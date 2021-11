Klassentreffen: Nach 66 Jahren Plausch über die Schulzeit

Lendringsen. Der Abschlussjahrgang 1954 der Josefschule in Lendringsen trifft sich immer noch regelmäßig und redet über die alten Zeiten.

Die Absolventen des Abschlussjahrgangs 1954 der Josefschule in Lendringsen hatten sich am Wochenende jede Menge zu erzählen. In den fast 66 Jahren seit ihrem Schulabschluss haben sich einige ehemalige Schulkollegen aus den Augen verloren. Heinz Schmidt hatte erneut ein Klassentreffen organisiert – und viele sahen sich nach vielen Jahren das erste Mal wieder.

„Das ist bereits unser 15. Klassentreffen und wir haben uns sonst alle fünf Jahre getroffen. Weil wir jetzt älter sind, machen wir unsere Treffen alle zweieinhalb Jahre“, verrät Organisator Heinz Schmidt, der damals Klassensprecher war und deshalb die Treffen vorbereitet und seine ehemaligen Schulkollegen einlädt. Etwas nachdenklich berichten die ehemaligen Schüler, dass an den Tischen bereits einige fehlen. „Wir haben schon Mitschüler verloren und das ist für uns alle traurig“, berichtet der ehemalige Klassensprecher.

Einige Erinnerungen sind schmerzhaft – heute lachen die Senioren darüber

Beim Austausch von Bildern und Gesprächen ihrer Schulzeit genießen die Anwesenden die Reise in ihre Vergangenheit. Rita Meßmer war aus Hagen angereist und erinnert sich, dass es damals sehr streng in der Schule zuging. Sie konnte sich noch an den schlimmsten Lehrer erinnern. „Der konnte ohne seinen Stock nicht leben“, blickt sie zurück. An ihre gemeinsame Zeit erinnern die Schulkameraden sich noch genau. Schnell werden alte Geschichten erzählt und heute können die Senioren darüber auch heftig lachen.

+++ Auch interessant: Josefschule soll auf den Bieberberg ziehen +++

„Bei uns an der Volksschule ging es streng zu und die Prügelstrafe war noch erlaubt“, sagt Heinz Schmidt. Er denkt an Klassenlehrer Josef Rüberg zurück, der auch im Unterricht mit Vorliebe Geige spielte. „Der hat uns oft mit seinem Geigenbogen gehauen und der ist dabei immer kaputt gegangen“, berichten die ehemaligen Schüler. Auch war seine Geige häuft verschwunden. „Die hatte unser Hausmeister Schrupke genommen und er hat damit auf dem Pausenhof gespielt“, erzählt der Organisator.

Ausflüge in die Natur kamen früher gut an

Ingrid Westermann erinnert an einem Ausflug im 1. Schuljahr, als alle auf der Ladefläche eines Lkw saßen. „Da sind wir unter einem Kirschbaum hergefahren und haben die ganzen Kirchen geklaut“, berichtet sie.

+++ Umzug der Josefschule: Breitbandanschluss soll sicher sein +++

Lustig für die Ehemaligen war auch der Ausflug zu einem Kartoffelfeld. „Da sollten wir Kartoffeln sammeln und wer viele Kartoffeln hatte, musste seine Hausaufgaben nicht machen. Hinter dem Rücken des Lehrers sind die Erdäpfel weiter gereicht worden und so hatte jeder der Schüler genug gesammelt“, berichten die Senioren.

Auch Heinz Braukmann erinnert sich an eine lustige Begebenheit. Weil Klassenlehrer Josef Rüberg nicht pünktlich zum Sportunterricht am Sportplatz erschien, setzte sich die gesamte Klasse auf Fahrrad und fuhr zu einem anderen Sportplatz und zog den Unterricht ohne Lehrer durch. Die Klassen waren damals noch in Mädchen und Jungen aufgeteilt. In der Mädchenklasse unterrichtete Hedwig Grimmberg. Die alte Josefschule war in der Hauptstraße, wo heute die Sparkasse steht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden