Lürbke. Kleiderbörse im Hubertusheim in der Lürbke: Hier finden Besucherinnen Roben für den Abiball oder fürs nächste Schützenfest in Menden.

Kleiderbörse in der Lürbke: Second Hand, aber meist wie neu

„Das ist bereits unsere zwölfte Kleiderbörse hier im Hubertusheim der Schützen in der Lürbke“, erzählt Vanessa Schlinkmann am vergangenen Samstagnachmittag. Zusammen mit ihr beraten Anja Vöbel, Nicole Blum, Jutta Droste, Melanie Kather und Caterina Eckert die interessierten Damen, die hier eine elegante Robe zum Schützenfest, Abiball, Captain’s Dinner oder ähnliche Anlässe Second Hand erstehen wollen.

Oft nur einmal getragen

„Die Kleider wurden oft nur einmal oder vielleicht eine Saison lang getragen und sind meistens wie neu“, erklärt Vanessa Schlinkmann, die selber gern mit ihren Mitstreiterinnen auf Kleiderbörsen fährt. Dort holen sie sich Anregungen und kaufen auch mal ein.

Kleiderbörse im Hubertusheim in der Lürbke. Foto: Peter Müller

Die in der Lürbke verkauften Kleider hängen dort in Kommission. Die Eigentümerinnen geben einen Preiswunsch an, zu dem dann verkauft wird. Königinnenkleider können durchaus 700 Euro kosten, es gibt aber auch Schnäppchen für 20 Euro. Die meisten Kleider gibt es in den Größen 38 bis 42. Da hängen lange und kurze, elegante Roben und schicke Cocktailkleider. „Wir hatten aber auch schon Jahre, in denen wir viele durchaus größere Größen verkauft haben“, berichtet Vanessa Schlinkmann.

Kundinnen aus Winterberg angereist

Lang aufgereiht hängen die Kleider auf Stangen. „Den Verkaufsraum haben unsere Ehemänner aufgebaut“, berichten die Damen, „an den Verkaufstagen hüten sie die Kinder.“

Beworben wurde die Kleiderbörse weiträumig. „Wir werben beispielsweise bei Schützenvereinen. So hatten wir auch schon Kundinnen aus Winterberg da“, wird berichtet.

Nicht von ganz so weit ist Familie Dieckmann angereist. Elisabeth und Jörg Dieckmann sind mit Tochter Hanna und Sohn Emil Alexander aus Sümmern angereist. „Im vergangenen Jahr waren wir mit Hanna schon einmal hier.

Sie hat ein Kleid für einen Abiball gesucht und gefunden. Jetzt suchen wir etwas Neues“, erzählt Vater Dieckmann, der mit Emil Alexander gespannt auf das Ergebnis der Anprobe wartet. Ganz in Rot tritt Hanna aus der Umkleide. „Echt schick“, meint der Papa, der schon den ganzen Nachmittag mit Zuschauen beschäftigt ist.

Waffeln und Kaffee für die Besucher

Für die Besucher gibt es Waffeln und Kaffee, so wird etwas für die gute Laune und die Figur getan. Auch die Damen der Kleiderbörse haben Appetit bekommen. Für den Abend, immerhin wurden schon 17 Kleider verkauft, werden telefonisch Burger, Pommes und andere „Schlankmacher“ bestellt. Alles nicht schlimm, denn bis zum Schützenfest kann so manches Pfündchen wieder purzeln.