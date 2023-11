„Kleiner Baumarkt“ füllt den Rossmann-Leerstand in Menden

Noch wird auf 450 Quadratmetern Verkaufsfläche eingeräumt: Saeed Golparvari will Anfang Dezember an der Hauptstraße seinen „Kleinen Baumarkt“ eröffnen.

Menden Ein Jahr Leerstand in Mendens Innenstadt ist passé: Anfang Dezember eröffnet „Der kleine Baumarkt“ aus Letmathe an der Hauptstraße.

Angebot von Eisenwaren über Spielzeug bis zu Geschenkartikeln

Mit dem Einzug des „Kleinen Baumarkts“ in die ehemalige Rossmann-Filiale an der Hauptstraße wird Anfang Dezember ein mehr als einjähriger großer Leerstand in der Mendener Innenstadt beendet. Auf 450 Quadratmetern richtet Inhaber Saeed Golparvari (58) gerade seinen Angebots-Mix ein. Der reicht von Eisenwaren, Werkzeug oder Farben über Spielzeug bis hin zu Deko- und Geschenkartikeln.

Günstige Miete, mehr Platz: Nach 30 Jahren in Iserlohn Umzug nach Menden

Nach fast 30 Jahren im 1994 eröffneten „Multistore“ in Iserlohn-Letmathe hat sich Saeed Golparvari nach eigenen Angaben vor allem aus Platzgründen und wegen einer günstigeren Ladenmiete zum Umzug nach Menden entschlossen. Vor allem das Argument der billigeren Miete dürfte in Menden viele aufhorchen lassen, die bisher felsenfest der Meinung sind, dass von Eigentümern in der Innenstadt zu hohe Mieten verlangt würden. Die zum nahenden Ende des Jahres auslaufenden Fördermittel der Wirtschaftsförderung Menden (WSG) hat Golparvari dabei indes gar nicht mehr in Anspruch genommen. Bekanntlich hat die WSG in der Mendener Innenstadt und im Ortskern von Lendringsen einige Ansiedlungserfolge erzielt, indem sie Landes-Fördermittel einsetzte, um Neuankömmlingen in der Mendener Geschäftswelt den Start mit stark vergünstigten Mieten zu erleichtern.

Mit dem großen Innenstadt-Leerstand in der Ex-Rossmann-Filiale soll es in wenigen Tagen vorbei sein. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Treue Stammkunden aus Letmathe wünschen Glück in Menden

Dass er sehr treue Kunden hat, zeigt sich an der Hauptstraße schon während des laufenden Umbaus: Ein Ehepaar aus Letmathe versucht durch den Sichtschutz an der Schaufensterfront ins Innere zu spähen. Als der WP-Reporter klopft und der Inhaber in Arbeitskleidung aufmacht, nutzen die Stammkunden aus der Nachbarstadt die Gelegenheit, Golparvari viel Glück für den neuen Aufbruch zu wünschen: „Ich arbeite ohnehin in Menden und werde häufiger vorbeischauen“, verspricht der Iserlohner. „In Letmathe hatte ich eine sehr gute Kundschaft. Zum Abschied haben einige Kundinnen und Kunden sogar Blumen mitgebracht, und einige Tränen gab es auch“, berichtet Golparvari.

Inhaber sicher: Sortiments-Mix von Eisenwaren bis Deko funktioniert

Derweil hofft Golparvari, der in den 1980er Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam, auch die künftigen Mendener Kundinnen und Kunden überzeugen zu können. Sein Erfolgsrezept sieht er gerade in der ungewöhnlichen Mischung des Sortiments: „Natürlich kaufen hier auch Frauen Werkzeug. Aber es ist doch oftmals so, dass Paare hereinkommen und er dann nach den Handwerker-Artikeln sucht, während sie sich bei Dekos und Geschenken umsieht“, schmunzelt der Kaufmann, der selbst Familienvater ist. Und was die Auswahl des Sortiments angeht, macht er sich wenig Sorgen darüber, wie es ankommt: „Nach 30 Jahren weiß man schon sehr gut, was angenommen wird und was nicht. Ich bin aber auch gespannt, ob es doch Unterschiede zwischen Menden und Letmathe gibt.“ Und: Sehr nette Nachbarn in der Mendener Einkaufsmeile habe er bereits kennengelernt, berichtet Golparvani auch von ersten kleinen Vorstellungsgesprächen.

Oft ist so, dass Paare hereinkommen und er dann nach den Handwerker-Artikeln sucht, während sie sich bei Dekos und Geschenken umsieht. Saeed Golparvari, Geschäftsführer Der kleine Baumarkt

Größe und Zuschnitt des Ladenlokals für neuen Multistore „ideal“

Die ehemalige Rossmann-Filiale sei wegen ihres Zuschnitts und der Größe für ihn ein echter Glücksfall gewesen. Während andere Fachgeschäfte für die Innenstadt deutlich weniger Quadratmeter suchen, seien die 450 Quadratmeter Verkaufsfläche für seine Zwecke „ideal“. Schon in Letmathe war Golparvani zwischenzeitlich umgezogen, um auf 350 Quadratmeter zu kommen. In Menden hat er jetzt noch einmal 100 mehr.

Rossmann zog aus der Innenstadt um nach Lendringsen

Für die Rossmann-Kette wiederum waren auch die 450 Quadratmeter zu klein geworden: „Rossmann benötigt heute rund 700 Quadratmeter Verkaufsfläche, um sein gesamtes Sortiment präsentieren zu können“, erklärte die Unternehmenssprecherin Tracy Wiafe vor gut einem Jahr der WP. „Mit der vorhandenen Verkaufsfläche sei der Standort in Menden „nicht mehr ganz zeitgemäß“. Die Drogeriekette eröffnete neu in Lendringsen. Für Golparvani ist die Größe des Ladenlokals in Menden dagegen „genau richtig“.

Leidenschaft für Uhrenreparaturen entstand nach Kundenanfragen

Eine besondere Leidenschaft nennt Golparvari abschließend: „Ich habe nach mehreren Kundenanfragen auch angefangen, Uhren zu reparieren. Ein befreundeter Uhrmachermeister hat mir vor vielen Jahren gezeigt, was man dazu wissen muss. Das würde ich gerne auch hier etablieren.“ Ansonsten will er auch vom WP-Reporter viel über Menden wissen.

Auch das zeigt: Hier ist einer gekommen, um zu bleiben.

