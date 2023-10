Kletterwand in Lendringsen wird zum bunten Hingucker

Gleich mehrere Kinder und Jugendliche haben sich in den Herbstferien an einem Graffiti-Projekt auf dem Spielplatz in Lendringsen beteiligt.

Lendringsen. Aus einer schnöden braunen Fassade wird ein regelrechtes Kunstwerk: Was die Ferienaktion der Stadt so erfolgreich macht.

Was einst braun und beschmiert war, ist nun ein echter Hingucker: Auf dem Spielplatz an der Hönnetalstraße in Lendringsen haben Jugendliche an drei Tagen mit kreativen Graffiti-Motiven eine Kletterwand neu gestaltet. Was die Aktion so erfolgreich gemacht hat.

Tipps und Hilfe von den Profis

Von der tristen Fassade der Kletterwand ist nichts mehr zu sehen. Foto: Andrea Greinert / Stadt Menden

In dem Kooperationsprojekt des Spielplatzmanagements, der Jugendpflege Süd und dem Künstler und Referenten Felix Kieslich hatten die Teilnehmenden im Teenageralter an drei Nachmittagen in der ersten Woche der Herbstferien die Möglichkeit, die Wand, unter pädagogischer Anleitung der Mitarbeitenden, neu zu gestalten und ihre eigenen Ideen einzubringen. Täglich nutzten zwischen neun und 16 Teilnehmende dieses Angebot. Die Jugendlichen mussten sich vorab nicht anmelden und konnten sich mit den Graffitidosen austoben. Künstler Felix Kieslich gab ihnen dazu zahlreiche Tipps und Hilfestellungen.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein buntes, grafisches Muster ziert den einen Teil der Kletterwand, auf der anderen Seite zeigt das entstandene Kunstwerk Naturmotive. Die Beteiligten sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffen, dass das Klettern jetzt noch mehr Spaß macht.

