Klimabündnis: Menden soll Wald gewinnen, nicht verlieren

Menden Vor der Rats-Entscheidung am Dienstag: Klimabündnis-Vertreterin Ingrid Ketzscher wünscht sich das Nein zum Autobahn-Ausbau.

Seit vielen Jahren ist Ingrid Ketzscher die Vertreterin Mendens im großen Klimabündnis europäischer Städte, und noch länger ist sie Gegnerin des A46-Ausbaus. Unzählige Argumente hat sie seither dagegen vorgebracht. Auch Ketzscher meldet sich vor der entscheidenden Ratssitzung zu Wort, mit zwei Beispielen dafür, warum aus ihrer Sicht das Aus für den Weiterbau notwendig und richtig ist.

Bis 2030: Menden will Treibhausgase um zwei Drittel vermindern

Sie frage sich bei einem Autobahn- und Bundesstraßenbau in Menden vor allem, „was aus unseren vielfältigen Klimaschutzbemühungen in Menden wird“, erklärt Ketzscher. Ihr Ergebnis: „Die A46 konterkariert unser Engagement.“ Zum einen erinnert Ketzscher dabei an einen CDU-Antrag, mit dem der Stadtrat das Ziel vorgegeben hat, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent zu mindern. „Dieses Ziel“, sagt Ketzscher, „erreichen wir in Menden mit Neubau nicht.“ Die Autobahn verursache allein durch ihre Unterhaltung und den Betrieb im Jahr zehntausend Tonnen Kohlendioxid-Emissionen. So stehe es in der offiziellen Kosten-Nutzen-Rechnung der Planer.

Als Stadt im Klimabündnis können und wollen wir uns das nicht leisten. Ingrid Ketzscher

Und weil für den Straßenbau Bäume gefällt werden müssen, werde die Waldfläche verringert. Das würde auch dazu führen, dass künftig 200 Tonnen Treibhausgase im Jahr nicht mehr gebunden würden.

Mehr zum Thema

Rats-Antrag: Fünf Mendener Fraktionen wollen A46-Pläne kippen

Alles für die Katz? Die Pläne zum Lückenschluss

Die A46-Debatte und die Auswirkungen auf die Nordtangente

Mendener Leitlinie sieht mehr neue Waldflächen vor

Und: Eine Mendener Leitlinie (die WP berichtete) zum Klimaschutz solle ein Kompass sein für klimagerechte und nachhaltige Stadtentwicklung. Beschlusslage darin ist unter anderem, weitere Gebiete als Waldflächen auszuweisen. Zur Begründung heißt es: „Ob Trockenheit, Starkregen, Kälte oder Hitze, Luftverschmutzung oder UV-Strahlung, der Wald hat ausgleichende, abmildernde Wirkung und bildet eine CO2-Senke.“ Laut Ketzscher würde der Bau der A46 diesem Vorhaben somit vollkommen widersprechen. Der Wald in Menden würde verkleinert statt ausgeweitet.

Bei A46-Ausbau: „Umweltschäden in Höhe von 50 Millionen Euro“

Unterm Strich würden die Höhe der Umweltschäden in der Kosten-Nutzen-Analyse in der Summe mit 50 Millionen Euro angegeben. Für Ketzscher steht fest: „Als Stadt im Klimabündnis können und wollen wir uns das nicht leisten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden