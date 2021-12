Weihnacht in Menden Klimaschonender Weihnachtsbaum-Transport in Menden

Menden-Oesbern. Die Radfreunde Olaf Günther und Raimund Sudhoff aus Menden schnallen sich ihre Weihnachtsbäume aus Oesbern wie Rucksäcke um.

„The same procedure as every year“, unter diesem Motto fällen und transportieren jedes Jahr die beiden Radfreunde Olaf Günther und Raimund Sudhoff ihre Weihnachtsbäume. Olaf Günther ist selbstständiger Unternehmer in Menden und Raimund Sudhoff war vor seiner Pensionierung Polizeibeamter aus Wickede. Frisch gefällt werden die Bäume auf den Rücken geschnallt und klimaschonend nach Hause gebracht.

Baum-Backpacker achten auf ökologischen Anbau ihrer Tannenbäume

Schon seit vielen Jahren suchen sich die Baum-Backpacker in der Schonung „Mendener Tanne“ in der Nähe des Oesberner Sportplatzes einen schönen Baum aus ökologischer Anbau aus. Ohne den Benzinmief einer Kettensäge vom Wurzelwerk getrennt und gut verschnürt, geht es für die Bäume in Rucksacktrageweise in Richtung Oesbern und weiter. Mancher Anwohner oder Autofahrer will das weihnachtliche Sportlerteam auf die Speicherkarte bannen. Es werden Handys gezückt, um das außergewöhnliche Team im Bild festzuhalten.

Mühe soll sich lohnen: Bäume bleiben bis zum Februar stehen

Vor einigen Jahren landeten Günther und Sudhoff mit Bild und Meldung im Fernsehen. Die Mühe im Transportwesen soll sich für die Radler aber auch sonst lohnen; „Unsere Bäume bleiben bis Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden