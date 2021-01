Kommentar: Roland Schröder geht im Eiltempo voran

Menden Der neue Bürgermeister Roland Schröder gibt eine beachtliche Geschwindigkeit vor. WP-Kommentator Arne Poll analysiert den Auftakt der Amtszeit.

Roland Schröder hat legt ein beachtliches Tempo vor. Die ersten 100 Tage seiner Amtszeit sind noch nicht rum, da hat er schon etliche Zeichen gesetzt. Er macht klar, dass er der Chef im Haus ist, ohne zu verprellen.

Der neue erste Mann im Rathaus nutzt geschickt die Gunst der Stunde. Die Umstrukturierung des Verwaltungsvorstandes verläuft nach außen so geräuschlos, dass man den Eindruck haben muss, dass die Politik geradezu vom Tempo und klaren Aussagen überrumpelt wurde, so dass gar keine Zeit blieb, Ideen (kaputt) zu diskutieren. Manchmal muss man es wohl so machen, wenn man zum Ziel kommen will.

Im Ton eine Mischung aus Wächter und Fleige

Schröder meldet sich zu Wort, wenn's passt - unaufdringlich, aber bestimmt. Man nimmt schlichtweg wieder wahr, dass Menden einen Bürgermeister hat. Gleichzeitig schlägt Schröder im Vergleich zum Vor-Vorgänger die verbindende Ton-Art an. Er präsentiert die abgewogene Mischung aus dem, was Fleige im Tonfall zu viel und Wächter zu wenig machte.





Ein falscher Zungenschlag und die erfolgte Umstrukturierung würde nur noch als Machtkampf und Degradierung im Rathaus wahrgenommen. Schröder aber lässt seinen Wahlkampf-Gegner Sebastian Arlt im Alltag Gesicht wahren, begegnet ihm auf Augenhöhe. Schröder motiviert, ohne schönzureden. Das ist eine gute Grundlage dafür, dass es wirklich mit wichtigen Projekten für Menden vorangehen kann.

Bei den Toiletten schnell reagiert

Klar, das alles muss noch Früchte tragen. Die ganz großen Erfolge fehlen noch. Diese darf man aber nach so wenig Zeit auch nicht erwarten. Manchmal aber sind's ja auch nur die Kleinigkeiten, die bei den Menschen hängenbleiben. Während im Internet noch eifrig über die fehlenden Toiletten in der Innenstadt diskutiert wurde, hatte Schröder jüngst schon längst die Lösung präsentiert. Der Wut-Mob war abgewürgt.

Alles perfekt? Ganz sicher nicht. Aber das hat Roland Schröder auch nicht versprochen. Unter Corona-Bedingungen ist es schon eine ordentliche Leistung, dass auf den übrigen Baustellen kein Stillstand herrscht. Fraglich ist, wie lange Schröder das Tempo halten kann. Schröder war die Überraschungsbox unter den Bewerbern ums Bürgermeisteramt. Er hat gut losgelegt. Das muss man auch mal loben können.

