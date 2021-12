Super-Impfsamstag in Menden: Die Geimpften warten nach der Impfung noch 15 Minuten ab. Das Tempo ist enorm. Am Ende des Tages sind etwa 800 Menschen geimpft.

Impferfolg Kommentar zum Impfzentrum Menden: So müsste es längst laufen

Menden. Menden zündet den Impfturbo. WP-Reporter Arne Poll ärgert sich im Kommentar darüber, dass dafür erst eine private Initiative kommen musste.

Warum denn nicht gleich so? Dr. Walter Blaß hat mit dem privaten Impfzentrum gezeigt, was man von Land und Kreis schon zum Start der allerersten Impfungen vor einem Jahr erwartet hätte. So muss es laufen – ortsnah, unkompliziert, schnell.

Der Impfbus alleine mag tatsächlich ein Erfolgsmodell gewesen sein, als es darum ging, bequeme oder unwillige Ungeimpfte bei günstiger Gelegenheit abzuholen. Für die große Masse ist er ein untaugliches Instrument.

Ein Fehler, die Impfungen im Herbst dem freien Angebot zu überlassen

Man kann es wahrlich kritisieren, dass ein Impfzentrum zum Geschäftsmodell für Mediziner wird. Vorwerfen darf man das aber keinem Arzt. Denn Land und Bund haben die Gesundheitsvorsorge bei solche einem wichtigen Punkt dem freien Markt überlassen. Das deutlich größere Problem ist, dass falsche Entscheidungen bei Bund und Land (und eine zu kurzfristige Denke beim Kreis) den aktuell herrschenden Druck beim Impfen überhaupt erst geschaffen haben.

