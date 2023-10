Kopf-an-Kopf-Rennen im Vorentscheid um Hönnetal-Königin

Menden/Balve/Fröndenberg. Spannender geht’s nicht: 24 Stunden vor Ende des Vorentscheids zur WP-Königin im Hönnetal liegt eine Balverin hauchdünn vorn.

Immer spannender wird der Wettbewerb um den Sieg in der ersten Runde zur Hönnetal-Königin: 24 Stunden und 15 Minuten vor dem eigentlichen Finale ist es an der Spitze weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der führenden Viktoria Nagel von der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve (11.740 Stimmen) und Bianka Biermann vom Bürger- und Schützenverein Hüingsen (11.708). Platz 3 belegt Ann-Kathrin Kinz von der Schützenbruderschaft Hubertus Nord mit 8147 Stimmen.

Spannung herrscht auch noch im unteren Tabellendrittel: Wer schafft Rang 10?

Bianka Biermann vom Bürger- und Shützenverein Hüingsen liegt aktuell auf Rang 2, mit ebenfalls mehr als 11.000 Stimmen ganz knapp hinter Viktoria Nagel. Foto: Privat / Westfalenpost

Da von den insgesamt 13 Schützenköniginnen im Hönnetal, die am südwestfalenweiten Wettbewerb um die WP-Schützenkönigin teilnehmen, nur die besten zehn in die vorentscheidende Runde gehen können, lohnt auch der Blick ins untere Drittel der Tabelle. Mit 2413 Stimmen liegt Daniela Neuhaus von der Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige Garbeck am Dienstagabend als Zehntplatzierte noch überm Strich. Doch sicher darf sich die Garbeckerin noch nicht wähnen: Madeleine Dederich vom Schützenverein Ruhrtal in Fröndenberg, Katharina Kaluza (Neuenrader Schützengesellschaft) und Tanja Brinkschulte vom Schützenverein 1959 Platte Heide könnten sie noch abfangen. Voraussetzung ist bei allen drei Majestäten allerdings ein echter Endspurt ihrer Schützenvölker.

Entscheidende Runde um die Krone im Hönnetal läuft bis 10. Oktober

Am Donnerstag, 5. Oktober, um Punkt 12 Uhr wird dann klar sein, wer in die entscheidende Runde kommt und Hönnetal-Königin werden kann. Wer dann die meisten Stimmen holt, darf ins Kräftemessen mit den Majestäten der anderen sechs Regionen. Neben dem Hönnetal sind Hagen und der Ennepe/Ruhr-Kreis, der Altkreis Brilon, der Kreis Siegen-Wittgenstein, der Altkreis Arnsberg, der Raum Meschede und der Kreis Olpe dabei. Das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall: Die sieben Regionalgewinnerinnen erhalten je 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und 120 Liter Veltins für eine Hofstaatparty. Unter allen, die für ihre Königin abstimmen, werden tolle Sachpreise verlost.

Führende Hönnetal-Königinnen halten auch im Gesamtwettbewerb locker mit

Ein Blick über den Tellerrand zeigt schon jetzt: Die beiden führenden Hönnetal-Königinnen liegen auch gemessen an den anderen Regionen mit den Hochburgen im Hochsauerland bisher sehr gut im Rennen. Und es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass eine Hönnetal-Königin die Krone für ganz WP-Land holt und tolle Preise abräumt.

Im Hönnetal-Regionalfinale wird auch per SMS-Code und Coupon abgestimmt

Von Donnerstag, 5. Oktober, 12 Uhr, bis Dienstag, 10. Oktober, 12 Uhr, findet das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode mitgemacht werden. Auch via WP-Zeitungscoupon ist eine Stimmabgabe möglich. Die Stimmenstände werden im Regionalfinale nicht mehr live angezeigt.

Juryvotum ergänzt die Publikumswahl: Wie war die Bewerbung des Vereins?

In den Regionalfinals wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt, bei dem zum Beispiel auch die Bewerbungen der Vereine und Bruderschaften bewertet werden. Das Endergebnis setzt sich zu 75 Prozent aus den Publikumsstimmen und zu 25 Prozent aus dem Juryvotum zusammen. Am 13. Oktober 2023 werden die Ergebnisse der Regionalfinals in der WESTFALENPOST und auf der Website wp-koenigin.de veröffentlicht. Dann stehen die WP-Königinnen aus den sieben Regionen.

WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober in Meschede gekürt

Das Superfinale der Regionalgewinnerinnen startet am Montag, 16. Oktober, 12 Uhr, und läuft bis Mittwoch, 18. Oktober, 12 Uhr. Ganz wichtig: Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden. Die Stimmenstände sind im Superfinale nicht sichtbar.

Die WP-Königin 2023 wird schließlich am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt.

