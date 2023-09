Kopfkino ausverkauft: Mendener „Passagen“ mit Horror-Abend

Menden. Mendens Kunstfest „Passagen“ neigt sich heute dem Ende zu – mit dem „Großen Fressen“ ab 19.30 Uhr. Am Freitagabend gab’s wohlige Schauer.

Wer keine Angst hat, der hat auch keine Fantasie, hat Erich Kästner mal geschrieben. Die Fantasie spannt an diesem Freitagabend im historischen Landschaftsgarten von Gut Rödinghausen weit ihre Flügel aus. Gegeben wird eine Konzertlesung, eine Erzählung untermalt mit Musik und Geräuschen. Der analoge Podcast macht den Zuschauer zum Lauscher, der Gehörtes in Bilder umwandeln muss.

Grandiose Gruselstory von 1840: Der Vampir tötet nur, wen er liebt

Es sind düstere Bilder. Was Schauspieler Hans-Peter Krüger und Percussionist Carsten Langer darbieten, ist eine grandiose Horror-Story anno 1840, erzählt im Stile von Edgar Allan Poe oder Algernon Blackwood. Und doch stammt sie aus Russland, vom hierzulande weithin unbekannten Alexei Konstantinowitsch Tolstoi, einem Cousin des berühmten Krieg-und-Frieden-Verfassers Lew Nikolaijewitsch. Tolstois Drama spielt in Moldawien und dreht sich um – Vampire. Doch keine Bange: Hier wird nicht das bis auf den letzten Blutstropfen ausgelutschte Dracula-Genre wiederbelebt. Es geht um den Wurdalak, eine ganz besondere Sorte Vampir. Der Wurdalak beißt nur, wen er liebt, und zieht so die eigene Familie ins Verderben. Damit passen auch diese schaurigen Wiedergänger zum Generalthema der „Passagen“ 2023 wie der Reißzahn in die Halsschlagader: Es geht diesmal ja bei allem um die Liebe, was Passagen-Intendantin Sabine Thielmann zur Begrüßung allen in Erinnerung ruft.

Virtuoses Spiel mit der Angst zieht Zuhörer immer tiefer ins Geschehen

Tolstoi der Jüngere erweist sich als Meister des Grauens, lässt er doch alles Entscheidende im Ungefähren geschehen, im Wald, im Traum. So darf sich jeder Zuhörer sein höchstpersönlich maximales Grauen ausmalen – die wirksamste Methode, dem Menschen wirklich Angst zu machen. Wer Ekelfilme mit Zombies für Horror hält, hat das nicht verstanden. Tolstoi dagegen spielt virtuos damit, dass wir nur Furcht haben vor etwas, das wir nicht kennen. Und so verschwindet der heimgekehrte Vater, der doch ausgezogen war, den Wurdalak zu töten und jetzt selber einer ist, erst mit dem Enkel in den Wald und dann mit dem Sohn. Wer kehrt zurück – und wenn, als was?

Fabelhaft und fast unbekannt: Die Geschichte vom Wurdalak

Ruhig im Ton und facettenreich im Ausdruck verstrickt der begnadete Erzähler Hans-Peter Krüger seine Zuhörer immer tiefer ins Geschehen. Die Geschichte nimmt das Publikum im ausverkauften Lendringser Kopfkino gefangen, während sich die Nacht über den illuminierten Garten legt. Ein Wunder und ein Glück, dass hierzulande kaum jemand diese fabelhafte Geschichte kennt. So weiß hier keine(r), wie sie ausgeht, und so verlässt auch keine(r) den Saal unterm Sternenhimmel. Bis die Geschichte auserzählt ist.

Der Applaus für Krüger und Langer aus dem Ensemble des Kunstfestes hält verdientermaßen lange an. Und weil jetzt viele Gäste das Bedürfnis verspüren, auch mal selber zu reden, sitzen sie alsbald auf der Terrasse und im Herrenhaus und machen noch manchem blutroten Wein den Garaus.

Mit dem opulenten „Gastmahl des Trimalchio“ gehen die Passagen 2023 zu Ende

Mit dem „Gastmahl des Trimalchio“ gehen die Passagen 2023 am heutigen Samstagabend zu Ende. Der morbide Klassiker wird im Kaminsaal neu aufgelegt – mit Stefan Keim und Leslie Sternenfeld, die wie Krüger und Langer dem Kunstfest-Ensemble entstammen. „Das große Fressen“ mit einem sittlich verdorbenen Gastgeber soll in ausgewählten Passagen des aufbereiteten antiken Textes schmecken, musikalisch-akustisch begleitet von Leslie Sternenfeld auf diversen Instrumenten begleitet und kommentiert. Ob dem Zuschauer nach den exzentrischen Gerichten noch der Sinn nach Essen steht, wird sich zeigen. Der Abend soll jedenfalls mit kleinen Leckerbissen im fackelbeleuchteten Park von Gut Rödinghausen ausklingen.

Am Ende der Passagen zeigt sich laut Ankündigung, dass Liebe auch durch den Magen geht. Es gibt hierfür noch Karten à 20 Euro an der Abendkasse, wenn auch nicht mehr viele.

