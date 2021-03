Kostenlose Corona-Schnelltests an Abstrichstellen im MK

Ab Montag, 15. März, gibt es an den Abstrichstellen in Iserlohn und Lüdenscheid kostenlose Corona-Schnelltests.

An den beiden Abstrichstellen im Märkischen Kreis (Lüdenscheid und Iserlohn) gibt es ab Montag, 15. März, kostenlose Corona-Schnelltests. Allerdings lediglich nach Terminvereinbarung. 108.000 Schnelltests hat der Kreis bereits beschafft. Das Landesgesundheitsministerium hat in einer Allgemeinverfügung veröffentlicht, dass sogenannte Bürgertestungen – also kostenlose Corona-Schnelltests – durchgeführt werden dürfen.

An den bereits vorhandenen Abstrichstellen in Lüdenscheid (Bahnhofsallee) und Iserlohn (Seeuferstraße) können Bürgerinnen und Bürger montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr einen Schnelltest machen lassen. Voraussetzung ist eine Terminvereinbarung. Ab Donnerstag, 8 Uhr, können online über die Homepage des Kreises Termine gebucht werden. Pro Abstrichstelle sind 20 Schnelltests pro Stunde vorgesehen. Der Kreist weist zudem darauf hin, dass Bürger zum Termin ihre Krankenkassenkarte mitbringen.

Mehr Teststellen sollen im Märkischen Kreis sollen folgen

Der Märkische Kreis ist in Vorleistung getreten und hat insgesamt 108.000 Schnelltests beschafft. Darüber hinaus sind frühzeitig Vorbereitungen getroffen worden, um die Ausweitung der bisher vorhandenen Teststationen in Lüdenscheid und Iserlohn zu gewährleisten. So sind zum Beispiel an der Abstrichstelle auf dem Festplatz am Seilersee in Iserlohn Testläufe durchgeführt worden, um einen gut organisierten Ablauf für die POC-Antigen-Tests zu garantieren. „Unser Ziel ist es, ein möglichst wohnortnahes und niederschwelliges Angebot für die Durchführung der Bürgertestungen zu koordinieren. Die Erweiterung der kreiseigenen Testzentren um die Möglichkeit der Schnelltestung ist ein sinnvoller Schritt. Wir hoffen, dass immer mehr Teststellen in Kommunen hinzukommen. Im Rahmen der Öffnungsstrategie können die Schnelltests noch ein wichtiges Instrument werden“, sagt Landrat Marco Voge.

108.000 Corona-Schnelltests vorrätig

Von den 108.000 vom Kreis bestellten Schnelltests profitieren auch die Kommunen. In enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden wird der Märkische Kreis den weiteren Bedarf und die weitere Verteilung der Schnelltests abstimmen.

Über das Angebot des Kreises hinaus gibt es bereits viele Rückmeldungen von Interessierten, die eine Teststelle in den einzelnen Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises einrichten wollen. Wer neu in die Bürgertestungen einsteigen will, benötigt die Beauftragung vom Gesundheitsamt.