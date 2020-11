Kreis hängt mit Benachrichtigung Infizierter hinterher

Menden. Der Kreis informiert nicht darüber, in welchen Mendener Einrichtungen es Corona-Infizierte gibt. Rückfragen könnten nicht bewältigt werden.

Wie viele Schulen, wie viele Altenheime, wie viele Kindergärten sind derzeit in Menden von Corona-Fällen betroffen? Im Detail gibt der Märkische Kreis dazu keine Auskünfte.

„An welchen Einrichtungen und in welchen Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, darüber informieren wir nicht“, erklärt Hendrik Klein, Sprecher des Märkischen Kreises. Hintergrund sei, dass es in der Folge zu einer Fülle von Rückfragen durch Bürger kommen würde. Dies könne der Kreis derzeit nicht bewältigen. Wichtig ist Hendrik Klein: „Alle, die es wissen müssen, wissen es auch – nämlich die jeweilige Einrichtung, die Menschen, die in Quarantäne müssen und der Indexfall.“

Infizierte erst später benachrichtigt

Angesichts der aktuellen Situation habe die Kreisverwaltung nicht die personellen Kapazitäten, auf Rückfragen durch Bürger aus allen Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises zu reagieren. „Wir hängen zurzeit sogar mit der Benachrichtigung von Infizierten einen Tag hinterher“, verdeutlich Hendrik Klein die Situation.