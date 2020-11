Kreis: Impfungen im Dezember – aber noch kein Impfzentrum

Menden. In etwa drei Wochen sollen die Corona-Impfzentren einsatzbereit sein. Der Märkische Kreis sagt, es sei schwierig, geeignete Räume zu finden.

Mitte Dezember sollen die Impfzentren zur Eindämmung der Corona-Pandemie einsatzbereit sein. Das zumindest ist der Wunsch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn . Der Märkische Kreis indes ist derzeit weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten Ort.

„Es ist schwierig, geeignete Räume zu finden“, erläutert Pressesprecherin Ursula Erkens am Montag auf WP-Nachfrage. „Dazu brauchen wir einen gewissen Vorlauf.“ Sinnvoll wären „größere Säle“.

Impfzentrum längerfristig in Betrieb

Könnte es denn sein, dass der Impfstoff im Dezember zur Verfügung steht, es dann aber im Märkischen Kreis noch kein Impfzentrum gibt? „Wir haben im Moment kein Objekt, das zur Verfügung steht, und wir haben keine Leute, die impfen “, bilanziert Ursula Erkens. Insgesamt gebe es ein „ganzes Portfolio an Sachen, die solch ein Objekt erfüllen muss“. Denn: Das Impfzentrum solle schließlich nicht nur für wenige Tage eingerichtet werden, sondern längerfristig in Betrieb sein. „und so etwas muss man gut planen“.

Sicher indes sei, dass es für Bürger, die ein Impfzentrum nicht erreichen können – wie etwa Bewohner von Alten- und Pflegeheimen – einen mobilen Service geben soll: „Aber hier laufen ebenfalls noch die Planungen, welche Kräfte die Impfungen vornehmen.“

