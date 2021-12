Kreis Unna: Vorbereitung auf Kinderimpfungen auf Hochtouren

Fröndenberg/Kreis Unna. Landrat Mario Löhr: Hatten mit Impfungen erst ab 20. Dezember gerechnet. Jetzt wird rasch umgeplant. Erste Termine ab dem 17.12. möglich.

Bereits vor der jüngsten Ankündigung des Landes NRW zu Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren hat der Kreis Unna nach eigenen Angaben damit begonnen sich darauf vorzubereiten. Der Schwerpunkt der Kinderimpfungen soll in den Praxen der Kinderärzte liegen, doch zusätzlich sollen die Kreise und kreisfreien Städte im Land ab dem 17. Dezember Kinderimpfungen anbieten.

Im Kreis Unna laufen die notwendigen Vorbereitungen bereits: „Wir wussten ja, was auf uns zukommt, deshalb haben wir schon vor ein paar Tagen angepackt und mit der Arbeit begonnen“, erklärt Landrat Mario Löhr. „Allerdings haben wir mit Impfungen erst ab dem 20. Dezember gerechnet. Kurzfristig mussten wir also unsere Pläne ändern, um pünktlich zum 17. Dezember die ersten Termine anbieten zu können.“

Impfzentrum an Platanenallee: Kurzfrist-Termine ab 17. Dezember zu buchen

Die Impfung von Kindern soll in gesonderten Impfstraßen stattfinden. Eine Terminbuchung ist vorab notwendig. Termine sollen buchbar sein über die Internetseite www.kreis-unna.de. Daran wird derzeit gearbeitet – zum Beginn der nächsten Woche sollen diese Vorbereitungen abgeschlossen sein.

In der Impfstelle Unna an der Platanenallee 20a sind zusätzliche, kurzfristige Termine für Kinder vorgesehen: Freitag, 17. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, Samstag, 18. Dezember, von 9 bis 13 Uhr und Sonntag, 19. Dezember, von 9 bis 13 Uhr.

In den Winterferien ab dem 20. Dezember stehen in der Impfstelle Unna zwei Impfstraßen für Kinder zur Verfügung. Die Öffnungszeiten:

Spezieller Biontech-Impfstoff wird zugeteilt Kinder werden mit dem speziellen Kinder-Impfstoff von Biontech geimpft. Es sind zwei Impfdosen zur vollen Immunisierung erforderlich. Der Abstand zwischen den Impfungen soll drei Wochen betragen. Booster-Impfungen für Kinder sind derzeit nicht vorgesehen. Der Zweitimpftermin kann bei der Buchung des ersten mitgebucht werden. Begrenzter Impfstoff „Wir arbeiten daran, weitere Angebote auf den Weg zu bringen“, so Uwe Hasche, Gesundheitsdezernent. „Allerdings wird uns der Impfstoff für die Kinderimpfungen zugeteilt und er reicht nicht für sämtliche Impfangebote.“ Der Bund stellt bundesweit zunächst 2,4 Millionen Impfdosen für die genannte Altersgruppe zur Verfügung. Das Verteilen auf die Bundesländer erfolgt nach Angaben des Ministeriums entsprechend des Anteils der Kinder in der Altersgruppe. Rund 24.300 Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es laut dem Statistischem Landesamt im Kreis Unna. „Wir bekommen zur Weiterverteilung auf die Impfstellen also rund 8000 Impfdosen zur Durchführung der Erst- und Zweitimpfungen geliefert“, sagt Amtsapothekerin Sandra Pflanz. „Diese werden dann auf die Impfstellen nach der Anzahl der vergebenen Termine verteilt.“ Keine generelle Stiko-Empfehlung Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat am Donnerstag ihre Stellungnahme veröffentlicht. Sie gibt keine generelle Impfempfehlung. Sie empfiehlt die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren für Kinder mit Vorerkrankungen. Zusätzlich wird sie Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden. Kinder ohne Vorerkrankungen und ohne Kontakt zu Risikopersonen sollen dennoch nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden können, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern besteht. Eine Einwilligungserklärung ist Pflicht – und ausgefüllt zur Impfung mitzubringen.

Montag, 20. Dezember, von 13 bis 18:30 Uhr, Dienstag 8 bis 13.30 Uhr, Mittwoch von 13 bis 18.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 13.30 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. ist die Impfstelle geschlossen. Weiter geht’s am Montag, 27. Dezember, von 13 bis 18.30 Uhr, Dienstag von 8 bis 13.30 Uhr, Mittwoch, 29. Dezember, 13 bis 18.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 13.30 Uhr.

Im neuen Jahr beginnen die Kinderimpfungen am Montag, 3. Januar, von 13 bis 18.30 Uhr, Dienstag 8 bis 13.30 Uhr, Mittwoch von 13 bis 18.30 Uhr, Donnerstag, 6. Januar, von 8 bis 13.30 Uhr und am Freitag, 7. Januar von 13 bis 18.30 Uhr. Auch in den Kreis-Impfstellen in Bergkamen/Werne, Schwerte und Lünen werden Kinderimpfungen durchgeführt, die Zeiten dafür stehen auf der Homepage des Kreises Unna.

Gesonderte Termine für die Kleinen wegen erhöhten Beratungsbedarfs

Für die Impfung der Kinder dieser Altersgruppe muss es aufgrund des erhöhten ärztlichen Beratungsbedarfs die gesonderten Impftermine geben, erläutert der Kreis. Und: Der derzeit zur Verfügung stehende Impfstoff sei für Kinder unter zwölf Jahren nicht zugelassen.

