Kreisel Lendringsen: Tempo-30-Schilder für mehr Sicherheit

Neue Tempo-30-Schilder an der Lendringser Hauptstraße. Dadurch soll die Verkehrssituation vor allem für Fußgänger im Bereich des Minikreisels sicherer werden.

Lendringsen. Mehr Sicherheit: Neue Tempo-30-Schilder und „Smiley-Tafeln“ machen in Lendringsen jetzt rund um die Kreisel auf das Tempolimit aufmerksam.

Pünktlich zum Monatsbeginn sind an der Lendringser Hauptstraße und am Bieberberg in Lendringsen neue Tempo-30-Schilder aufgestellt worden.

An der Lendringser Hauptstraße wurden die Schilder zwischen dem Kreisverkehr Salzweg / Mendener Straße / Zum Eisenwerk und dem Minikreisel am Bieberberg aufgestellt. Weitere Schilder wurden am Bieberberg zwischen Schulstraße und Minikreisel Lendringser Hauptstraße aufgebaut.

+++ Lesen Sie auch: Neue Mini-Kreisel: Stadt Menden favorisiert zwei Kreuzungen +++

Gefährliche Situationen für Fußgänger rund um Mini-Kreisverkehr

Durch diese Geschwindigkeitsbeschränkung sollen gefährliche Situationen rund um den Mini-Kreisverkehr vermieden und vor allem für Fußgänger mehr Sicherheit geboten werden. Um auf das Tempolimit aufmerksam zu machen, sollen die sogenannten „Smiley-Tafeln“ in diesem Bereich zum Einsatz kommen.

+++Auch interessant: Neuer Minikreisel für Fischkuhle in Lendringsen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden