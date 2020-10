Kreisel Platte Heide: Knotenpunkt noch zwei Wochen gesperrt

Nicht alle Autofahrer glauben, dass ein Sackgassenschild tatsächlich bedeutet, dass man hier nicht weiterfahren kann. Und so düsen derzeit etliche Fahrzeuge immer wieder in die Richtung der Baustelle an der Kreuzung Hermann-Löns-Straße/Fasanenweg/Margueritenweg auf der Platte Heide – nur, um wenig später wieder umzukehren.

Taktile Elemente

Vor einer Woche haben die Arbeiter angefangen, an der Vorfahrt-Kreuzung den Mini-Kreisel zu bauen. Außerdem sollen hier bald Zebrastreifen sowie taktile Elemente für Menschen mit Handicap für mehr Fußgänger-Sicherheit sorgen. Der Kreisel soll von der Größe her in etwa vergleichbar sein mit dem neuen Kreisel an der Lendringser Hauptstraße.

Da es an der Baustellen-Kreuzung derzeit kein Durchkommen für motorisierte Verkehrsteilnehmer gibt, werden die umliegenden kleinen Stichstraßen zum Teil umso stärker frequentiert. Nicht alle folgen den offiziellen Umleitungsschildern.

Doch die Einschränkungen sollen nicht von langer Dauer sein: Der Knotenpunkt soll laut Mendener Stadtverwaltung lediglich für insgesamt drei Wochen voll gesperrt sein.