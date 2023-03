Kreisschützenbund blickt in Menden schon bis 2032 voraus

Menden. Die Schützen in Menden und Umgebung fiebern der neuen Saison entgegen. Der Kreisschützenbund richtet den Blick noch weiter nach vorn.

Die Delegiertenversammlung des Kreisschützenbundes (KSB) Iserlohn fand diesmal in der Schützenhalle des Bürger- und Schützenvereins Hüingsen statt. Endlich konnte wieder eine Versammlung im großen Rahmen stattfinden – 180 Schützinnen und Schützen sowie 85 Delegierte nahmen teil –, nachdem zuletzt coronabedingt nur „abgespeckte“ Versammlungen möglich waren.

Der stellvertretende Kreisgeschäftsführer Uwe Neuhaus verlas den Jahresgeschäftsbericht. Dem KSB Iserlohn gehörten zum Ende 2022 20 Vereine und Bruderschaften mit 7200 Mitgliedern an.

Auszeichnungen

Kreisschießmeister Wolfgang Klauke berichtete vom Bundespokalschießen des Sauerländer Schützenbundes, bei dem der KSB Iserlohn den 5. Platz belegte, weil er nicht alle Disziplinen belegen konnte. Das Kreispokalschießen im November in Schießstand „Huckenohl“ in Menden fand mit einer großen Teilnehmerzahl statt. Er und sein Stellvertreter Ludger Heckmann zeichneten die erfolgreichen Teilnehmer aus. Folgende Vereine erhielten die Siegerpokale: Schützenverein 1959 Menden Platte-Heide, Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr, Bürger- und Schützenverein Hüingsen, Werdohler Schützenverein, Schützenverein St. Hubertus Letmathe sowie die Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern. Wolfgang Klauke stellte sich nach 18 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Die Versammlung bedankte sich bei ihm mit stehenden Ovationen.

Kreisjugendsprecherin Nadine Berning berichtete, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Jugendleiterrunden stattgefunden haben. Höhepunkte für die Jugend waren das Kreisschützenfest in Halingen und der Bundesjungschützentag des Sauerländer Schützenbundes in Hüsten. Daran nahmen 96 Jugendliche teil. Der nächste Kreisjungschützentag ist für den 2. September in Sümmern geplant. Die Jugendleiter haben im Januar Nadine Berning (BSV Schwerte von 1436) und ihren Stellvertreter Marcel Henke (BuSV Hüingsen) für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Kreis- und Bundesehrenoberst Karl Jansen konnte auf eine 25-jährige Mitgliedschaft im Kreisvorstand zurückblicken. Ihm wurde hierfür herzlich gedankt und ein Geschenk überreicht. Klauke, der 18 Jahre im Kreisvorstand tätig war, wurde einstimmig zum Kreisehrenvorstandsmitglied gewählt.

Termine

2024 wird am 20. und 21. September das Kreisschützenfest beim Mendener Bürgerschützenverein gefeiert, 2029 bei der Schützenbruderschaft St. Michael Oesbern und 2032 beim Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr. 2027 wird der Fröndenberger Schützenbund das Kreisschützenfest ausrichten.

Die Bundesversammlung des Sauerländer Schützenbundes wird am 22. April vom BSV Halingen ausgerichtet. Das nächste Europaschützenfest findet Ende August 2024 in der Gemeinde Mondsee (Österreich) statt.

Gäste

Kreisoberst Stefan Tremmel hatte zu Beginn der Versammlung vor allem den Kreis- und Bundesehrenoberst Karl Jansen, Kreisehrenvorstandsmitglied Thomas Plümper, Kreiskönig Maikel Nähring, den Vertreter des Sauerländer Schützenbundes, stellvertretenden Bundesoberst Markus Bröcher, den Vertreter der Region 1 der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen, Sven Wottrich, Mendens Bürgermeister Dr. Roland Schröder, Landrat Marco Voge sowie den BSV Drüpp­lingsen.

Der Bürgerschützenverein Drüpp­lingsen 1924 hatte einen Antrag auf Aufnahme in den KSB Iserlohn gestellt. Dem Antrag wurde einstimmig entsprochen.

