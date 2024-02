Kulinarischer Wintertrend: Grillvergnügen trotz Kälte

Menden Grillexperte Thomas Eickmann aus Menden weiß, worauf es ankommt. Winter-Griller machen sich mehr Mühe.

Es ist schmuddelig, windig und kalt. So mancher sehnt in diesen Tagen den Frühling und höhere Temperaturen herbei. Bei vielen kommt vielleicht schon Grill-Lust auf. Aber warum soll man damit bis zum Frühling oder Sommer warten? Das ist nicht nötig, denn Wintergrillen liegt im Trend. Das weiß auch Thomas Eickmann, der an der Unnaer Straße in Menden den Grill-Fachmarkt „Eickys Shop“ betreibt. Der Mann ist Experte – und selbst ein leidenschaftlicher Wintergriller.

Wintergriller investieren mehr Zeit und Mühe

Aber gibt es überhaupt Unterschiede zwischen dem Grillen im Winter und dem im Sommer? „Aber klar! Im Winter geben sich die Menschen noch ein bisschen mehr Mühe. Sie nehmen sich mehr Zeit, sie schaffen ein besonderes Ambiente und sie entscheiden sich auch für hochwertiges Grillgut“, sagt Thomas Eickmann. Nicht zuletzt ist die Frage, ob Grillen im Winter Freude macht, auch eine Frage des richtigen Grills. „Man braucht schon auf Dauer eine stabile Hitze. Dann kann man im Winter tolle Dinge grillen“, sagt Eickmann.

Mit einem Feuerkorb kann man viel für das richtige Ambiente beim Wintergrillen tun. Foto: Dirk Becker / WP

Natürlich ist beim Wintergrillen ein gemütlicher und geschützter Sitzplatz wichtig. Für das passende Ambiente können Feuerkörbe sorgen. Die knisternde Glut der Holzscheite schafft eine tolle Stimmung. Während der Wartezeit können Kinder über dem Feuer und unter Aufsicht Erwachsener beispielsweise auch Stockbrot backen. So wird nicht nur das Essen, sondern insbesondere auch das Grillen selbst zum Vergnügen für die ganze Familie.

Thomas Eickmann zeigt Zubehör für den Dutch Oven: Die Feuertöpfe aus den Niederlanden lassen in Sachen Vielseitigkeit keine Wünsche offen. Foto: Dirk Becker / WP

Gibt es auch Grillzubehör, das besonders für den Gebrauch im Winter geeignet ist? Thomas Eickmann steuert zielstrebig auf einen Keramiktopf zu, einen sogenannten Dutch Oven. Das mag überraschen: Offenbar geht es nicht in erster Linie um Fleisch und Wurst auf einem Rost. „Im Dutch Oven lassen sich tolle Gerichte zubereiten“, sagt Thomas Eickmann. Ein Blick ins Internet zeigt, dass er recht hat – es gibt viele tolle Rezepte für den Feuertopf, von Pulled Pork über einen Rouladentopf bis hin zu Hähnchen-Curry. Natürlich gibt es auch vegetarische Gerichte wie Gratins, Risotto oder sogar Suppen und Eintöpfe. Bei einer solchen Vielfalt überrascht es nicht, dass Thomas Eickmann den Dutch Oven in verschiedenen Größen verkauft.

Gas, Elektro, Pellets und Kohle – Grills in allen Varianten

Auch im Winter sind aber selbstverständlich Steaks beliebt. Damit die gelingen, sollte der Grill möglichst zuverlässig sein, was die Temperatur angeht. Das beste Fleisch hilft nicht, wenn es „totgegrillt“ wurde. Die modernen Grills, ob mit Gas, Elektro, Pellets oder Kohle betrieben, verfügen über Temperaturanzeigen. Thomas Eickmann verkauft aber immer wieder auch Thermometer, mit denen sich die Fleischtemperatur selbst genau kontrollieren lässt. Zum Steak gibt es bei „Eickys“ zudem zahlreiche spannende Saucen, von denen manche im Winter besonders gefragt sind.

Räuchern ist auch im Winter ein wichtiges Thema, wenn es ums Grillen geht. Foto: Dirk Becker / WP

Räucher-Zubehör ist ebenfalls das ganze Jahr über gefragt. „Der rauchige Geschmack kommt bei den Leuten gut an“, weiß Thomas Eickmann. Auch spezielle Halterungen, in denen ganze Fische oder Flammlachs gegrillt werden können, sind ein tolles Extra. Wer es asiatisch mag, kann zum Hot Wok greifen, zu dem es sogar eine Paella-Pfanne gibt – für mediterrane Genüsse mitten im Winter. Dem winterlichen Grillvergnügen scheinen also gar keine Grenzen gesetzt zu sein.

Mitarbeiter Olaf Gersdorf weiß, dass manche Saucen im Winter besonders gefragt sind. Foto: Dirk Becker / WP

„Eickys Shop“ gibt es in Menden seit dem Juni des vergangenen Jahres. „Ich habe den Schritt, hier ein Ladenlokal zu mieten, nicht bereut“, sagt der Mann, der seine Waren vorher im Internet angeboten hat. „Die Menschen wollen sich das angucken, anfassen und probieren“, weiß Thomas Eickmann um den Wert seiner Beratung, die ihm Stammkunden auch aus der weiteren Region beschert. Und immer mehr davon wagen sich auch an das Thema Wintergrillen heran. „Das ist eben mehr als eine Wurst nach Feierabend“, weiß der Grill-Experte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden