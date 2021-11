Kunstdozent und Malergeselle: Ausstellung in Menden

In der Kunst bemalt er Leinwände, im Hauptberuf Hauswände: Der syrische Maler Tammam Jaramani stellt zum zweiten Mal in der Galerie FreiraumGestalten in Menden aus.

Menden. Der syrische Künstler Tammam Jaramani aus Iserlohn stellt zum zweiten Mal in der Galerie „FreiraumGestalten“ an der Hauptstraße in Menden aus.

In der Kunst bemalt er Leinwände, im Hauptberuf Hauswände: Der syrische Künstler Tammam Jaramani stellt zum zweiten Mal in der Galerie „FreiraumGestalten“ an der Hauptstraße 17 aus – für drei Monate. Zur Vernissage am Sonntagvormittag kamen zahlreiche Interessierte, darunter auch Bürgermeister Dr. Roland Schröder. Die Laudatio hielt Monika Graf, die als Grafikerin der 13-köpfigen Mendener Künstlergruppe angehört. Jaramanis malt demnach Landschaften und Menschen gegenständlich wie abstrakt in einer von ihm selbst entwickelten Mischtechnik.

Vater von zwei Kindern machte als Auszubildender den besten Abschluss

Der heute 43-Jährige kam 2015 nach Deutschland und lebt seither in Iserlohn, seit 2018 auch mit Frau und Tochter, hinzu kam ein heute zweijähriger Sohn. Die Malerei studierte Jaramani in Damaskus, wo er danach als freischaffender Maler und Kunstlehrer arbeitete. 2015 kam er wegen des Bürgerkriegs nach Deutschland und lebt seither in Iserlohn. 2018 konnten seine Frau und seine Tochter nachreisen, inzwischen hat das Ehepaar noch einen kleinen Sohn. Parallel zur Kunstmalerei ist Jaramani Dozent an der Kunstakademie Wetter (Ruhr), doch zugleich absolvierte der Iserlohner eine Ausbildung als Maler und Lackierer, die er 2021 als Jahrgangsbester abschloss. Seitdem verdient Jaramani seine Brötchen vor allem als Malergeselle.

Bilder noch drei Monate an den Wochenenden zu sehen

Die Vernissage begleitete Eligiusz Badura aus Balve an Klavier und Gitarre. Zu sehen ist die Ausstellung in den kommenden drei Monaten jeweils freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

