Kunstfest Menden: Schüler dürfen bei erstem Event dabei sein

Auf Gut Rödinghausen in Menden finden in diesem Jahr viele Veranstaltungen des Kunstfestes „Passagen“ statt.

Lendringsen. Der Film Brundibär macht den Auftakt für das Kunstfest in Menden. Volker Fleige macht ebenfalls auf Aufstände vom Wochenende aufmerksam.

Um zehn Uhr in der Früh ist der Startschuss für das Kunstfest „Passagen“ gefallen. Rund 30 Schüler fanden sich im Kaminsaal des Guts ein, um sich die erste Veranstaltung des Festes anzusehen.

Der Film Brundibär, basierend auf der gleichnamigen Kinderoper, soll den Schülern das Thema Freiheit und Frieden näherbringen. Gleichzeitig möchte Regisseur Douglas Wolfsperger auch an die damaligen Szenarien des Hungerns, des Holocausts und der bis heute gebliebenen Unterschiede in sozialen Schichten erinnern. Um die Schüler der Mendener Realschule und des Geschichts-Leistungskurs vom Hönne-Gymnasium zu begrüßen, war auch Veranstalter Volker Fleige vor Ort. Er appellierte indes an die Schüler, auch zu beachten, dass im Jahr 2020 viel geschieht und macht damit auf die „Corona-Aufstände“ des vergangenen Wochenendes aufmerksam.

Berührend und geschichtlich

Für Fragen und Anregungen ist der Regisseur des Films ebenfalls vor Ort und steht den Schülern nach dem Film für eine Gesprächsrunde zur Verfügung. „Ich arbeite gerne mit Schülern“, sagt Wolfsperger, der extra aus Berlin angereist ist. Nicht zum ersten Mal erklärt er sich zu einer im Anschluss folgenden Diskussionsrunde bereit. „Die Fragen sind da ganz unterschiedlich“, berichtet der Regisseur. So kam sogar schon die Frage auf, ob es Hitler wirklich gegeben hat. „Manchmal können die Schüler nicht unterscheiden, ob es dokumentarisch oder Fiktion ist.“ Doch er stellt sich gerne allen Fragen und hofft, dass „in gewisser Leichtigkeit etwas vom Film hängen bleibt.“ Brundibär ist in seinen Augen ein sehr berührender Film.

Ursprünglich wurde die Kinderoper 1942 in Prag uraufgeführt. 55 Mal wurde das Stück von jüdischen Kindern im KZ Theresienstadt gespielt. Die Mitwirkenden wechselten stets, die meisten wurden in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet. Es ist eine Erzählung über zwei Kinder, die sich für ihre kranke Mutter die dringend notwendige Milch nicht leisten können.

Am heutigen Abend folgt dann ein musikalisches Konzert in der Kirche Maria Frieden. Mit dem Stollen Abgesang geht es um 20 Uhr los. Bitte beachten: Am Veranstaltungsort gilt die Maskenpflicht. Karten gibt es an der Abendkasse für 20 Euro und im Vorverkauf für 18 Euro.