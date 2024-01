Kurz abgelenkt – Portemonnaie weg: Wer hat etwas beobachtet?

Menden. Einer jungen Frau ist in Mendens Mitte das Portemonnaie gestohlen worden. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Sie war kurz abgelenkt – nun ist ihr Portemonnaie weg: Einer 25-Jährigen wurde laut Angaben der Polizei am Montagmorgen am Mendener Kirchplatz der Geldbeutel gestohlen.

Beim Fußballspielen zugesehen und abgelenkt

Die Frau soll am Kirchplatz einigen Jungs beim Fußballspielen zugeschaut haben. Das Portemonnaie habe in ihrer Handtasche gesteckt, die wiederum in einem Jutebeutel gelegen haben soll. Als der Ball in ihre Richtung flog, holte sie den Ball und kickte ihn zurück, so die Polizei.

„In dieser Zeit muss das Portemonnaie aus den Taschen genommen haben“, erklärt die Polizei weiter. Die junge Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Wer den Vorfall beobachtet hat, kann sich bei der Polizei melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden