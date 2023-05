Lange Nacht der Kultur lockt Freitagabend nach Menden

Rund um das Alte Rathaus und die St.-Vincenz-Kirche in Menden wird am Freitag jede Menge Kultur angeboten.

Menden. Bei der Langen Nacht der Kultur am Freitag zeigt Menden, was es zu bieten hat. Bücherei, Museen und Galerien öffnen ihre Türen. Das ist geplant.

Besucher der Innenstadt in Menden können am Freitag, 12. Mai, von 18 bis 0 Uhr in die faszinierende Welt der Kultur eintauchen und einen vielseitigen Abend mit großartigen Kulturangeboten, Live-Musik aus verschiedenen Nationen und internationaler Gastronomie erleben.

Das Angebot am 12. Mai zur Langen Nacht der Kultur könnte kaum abwechslungsreicher sein. Zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt Menden und mit Unterstützung der Abteilung Integration lädt das Stadtmarketing zu einem vielseitigen Abend in die Mendener Innenstadt ein. Unter den zahlreichen Angeboten an verschiedenen Orten in der Innenstadt findet sich was für alle Generationen und Nationen. Besucher haben an diesem Tag auch die Möglichkeit, bei einer spannenden Stadtführung die verborgenen Orte der Stadt zu entdecken (bereits ausgebucht).

St.-Vincenz-Kirche Menden öffnet ihren Kirchturm zum Besteigen

Die Kirche öffnet ihren Kirchturm zum Besteigen für einen atemberaubenden Blick über Menden. Auf dem Kirchplatz kann man hautnah dabei sein, wie ein zehn Quadratmeter großes Graffiti der Antonius-Kapelle durch den Graffiti-Künstler Bennet Dartmann entsteht oder aber sich die Ausstellung des kommunalen Integrationszentrums des Märkischen Kreises ansehen. Die Angebote der Bücherei gemeinsam mit ihrem Förderverein Scriptum und dem Stadtarchiv reichen von Buttons basteln für die Kleinen über Tipps zur Ahnenforschung, Upcycling-Ideen mit alten Büchern bis hin zu einer Bowlebar, deren Getränke auf dem Balkon am Alten Rathaus genossen werden können.

Auch die Mendener Museen haben sich besondere Aktionen für diesen Abend überlegt. So gibt es im Stadtmuseum ein Aktionsprogramm für Kinder unter dem Thema „SteinZeitKunst“ und ein Hafenspiel mit einer Kurzführung. Das Schmarotzerhaus öffnet seine Türen um 20 Uhr für eine Führung in längst vergangene Zeiten. Im Poenigeturm wird um 19.30 Uhr die Neupräsentation der „47 Hexenschreine“ der Künstlerinnen Ulla Brockfeld und Dagmar Müller eröffnet. Zudem gibt es im gesamten Innenstadtbereich mehrere Anlaufstellen, die zum Besuch einladen, wie die Galerie Dörfers mit Benefizverkauf, die Galerie FreiraumGestalten mit aktuellen Werken und Alt Menden zusammen mit „Lendringsen hilft“ zum interkulturellen Miteinander bei Fingerfood.

Musikalisches Bühnenprogramm auf dem Marktplatz Menden

Doch das ist längst nicht alles. Auf dem Marktplatz erwartet die Besucher den gesamten Abend über ein wechselndes musikalisches Bühnenprogramm mit Künstlern aus verschiedenen Nationen. Die Besucher dürfen sich auf den portugiesischen Fado, Rock- und Pop der Mendener Musikschule, japanische Trommler, türkische Hits und italienische Klassiker der Double Show von Albano und Romina Power freuen. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten verschiedener Nationen.

„Kultur verbindet, ich freue mich auf das Internationale Bühnenprogramm sowie auf die kulinarischen Leckereien und bin mega gespannt auf das Graffiti-Kunstwerk, was während des Events entsteht. Toll, dass so viele verschiedene Akteure dieses Fest unterstützen, jetzt braucht es noch trockenes Wetter“, sagt Jenni Gröhlich als Eventmanagerin vom Stadtmarketing in Vorfreude auf die Veranstaltung. Zuletzt fand die Veranstaltung, damals noch „Lange Nacht der Kulturen“, 2019 statt. +++ Lesen Sie auch: Kritik am Mendener Stadtmarketing: Kommerz statt Kultur(en)? +++

Den Programmflyer mit allen Zeiten und detaillierten Infos kann unter www.stadtmarketing-menden.de/eventkalender/ heruntergeladen werden. Zudem liegen die Flyer an vielen öffentlichen Stellen bei Einzelhändlern sowie Bürgerbüro und Bücherei aus.

