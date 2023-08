Zeugen gesucht Langfinger brechen in Einfamilienhaus in Menden ein

Menden. Die Täter durchwühlen Schränke und Schubladen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise zum Einbruch.

Unbekannte sind am vergangenen Mittwoch, zwischen 6.40 Uhr und 14.20 Uhr, über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus Am Galbusch eingebrochen. „In der Folge durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen“, teilt die Polizei mit. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Papiere.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

