Diebstahl Langfinger schlagen in Menden zu: Auto spurlos verschwunden

Menden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In Menden wurde ein Kia XCeed gestohlen. Wer hat das Fahrzeug gesehen?

In Menden haben Langfinger ihr Unding getrieben. Diebe entwendeten zwischen dem 4. August, 18 Uhr, und dem gestrigen Montag, 8.15 Uhr, am Kiebitzweg in Menden ein Fahrzeug.

Die Polizei fragt nun: „Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen Kia XCeed mit dem Kennzeichen MK-HC579 machen?“ Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

