Launiges Lichter-Shopping in der Mendener Innenstadt

Shoppen am späten Abend, das ist in Menden durchaus angesagt:: Hier das gut besuchte Mitternachts-Shopping im Juni mit einem der Walk-Acts auf dem Rathausplatz.

Menden. Für Freitag, 6. November, plant die Werbegemeinschaft Menden ein „Lichter-Shopping“ bis 22 Uhr in einer stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt.

Die Werbegemeinschaft Menden plant ein Lichter-Shopping am Freitag, 6. November. Laut dem Vorsitzenden Falk Steidel sollen die Menschen an diesem Tag bis 22 Uhr in der Mendener Innenstadt einkaufen können. Es soll zudem sogenannte „Walk-Acts“ geben. Diese Acts sollen insbesondere zur Abstandseinhaltung dienen und durch ihre Verteilung auf das Stadtgebiet verhindern, dass sich Menschenansammlungen bilden. „Walk-Acts“ bezeichnen eine spezielle Form des Theaters, bei der die Darsteller buchstäblich auf ihr Publikum zugehen und es in der Regel ohne Worte in ihr Spiel einbeziehen. Die Akteure sind dabei mit Kostümen und manchmal auch Masken verkleidet.

Erfahrung der letzten Monate: Händler erwarten keine überfüllte Innenstadt

Zudem erklärt die Werbegemeinschaft, dass die Innenstadt in der Zeit von 18 bis 22 Uhr „stimmungsvoll illuminiert“ sein wird. Ebenfalls verweist die Werbegemeinschaft darauf, dass „aus der Erfahrung der letzten Monate“ nicht davon auszugehen sei, dass es an diesem Freitagabend zu einer überfüllten Innenstadt kommen wird. Allerdings solle jeder für sich entscheiden, ob er zum Lichter-Shopping kommt. Abzuwarten sei laut Steidel indes auch, was Bund und Länder morgen an möglichen neuen Restriktionen beschließen und bekanntgeben. Daran werde man sich selbstverständlich halten.