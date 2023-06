Mendens Gastronomen bieten ihren Kunden Frühstück in verschiedenen Formen an.

Gastronomie Lecker Frühstücken – sieben Ausflugsziele in Menden

Menden. Lust auf darauf, sich ein Frühstück auswärts zu gönnen und Zeit mit der Familie zu verbringen? Wir stellen sieben Frühstücks-Spots in Menden vor.

Leckere Brötchen, Aufschnitt und ein duftender Kaffee: Ein schönes Frühstück kann den Start in den Tag versüßen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wieso also nicht die freien Tage mit einem gemütlichen, gemeinsamen Frühstück starten und ganz nebenbei noch lokale Gastronomen unterstützen? Wir stellen sieben Ausflugsziele in Menden vor.*

1. Haus Lenze im Stadtteil Lendringsen ist direkt im Biebertal gelegen und bietet täglich ein Frühstücksbuffet an. Von süß bis herzhaft ist zwischen 9 und 12.30 Uhr alles dabei. Pro Person kostet das Buffet 14,90 Euro. Säfte, Kaffeespezialitäten, Kakao und Tee sind im Preis enthalten. Um Reservierung wird für die bessere Planbarkeit gebeten unter 02373/988080. Adresse: Bieberkamp 83.

2. Café Molitor, ebenfalls in Lendringsen (Lendringser Hauptstraße 47) gelegen, bietet verschiedene Frühstücksvarianten an. Jeden Tag von 9 bis 12 Uhr können Besucher sich satt essen – beispielsweise mit dem „Bacon and Eggs“ (Rührei mit Schinken auf Toast und ein Pott Kaffee) oder dem „Sportler-Frühstück“ (Kaffee, Orangensaft, zwei Brötchen, Butter, Quark und selbst gemachte Marmelade). Reservierungen sind erwünscht unter 02373/81128.

3. Café Lödige, Heimkerweg 29, schließt zum 25. Juni 2023 seine Türen. Bis dahin gibt es aber noch das beliebte Frühstücksbuffet mit Brötchen aus der eigenen Backstube, einer Käseauswahl, Schinken aus dem Schwarzwald, Kaffee, Orangensaft und Tee. Wann? Immer Dienstag bis Sonntag von 9 bis 11 Uhr. Die Kosten: 12 Euro pro Person inkl. Kaffee, Tee und Orangensaft. Reservierungen sind erwünscht unter 02373/60644.

4. Schokoladenmanufaktur Sauerland in der Mendener Innenstadt, Kirchstraße 5, serviert an den Öffnungstagen eine „individuelle Frühstücksauswahl frisch angerichtet auf einer 3er-Etagere“ mit Butter oder Margarine. Brot und Brötchen gibt es an der Theke. Die Auswahl ist groß, so gibt es beispielsweise ein Kinder-Frühstück mit einem Ei, Kräuterquark, Gemüsesticks, Schokocreme, Fleischwurst und Butter für 8,20 Euro bis hin zum Gourmet-Frühstück für 13,90 Euro mit Rührei, Roastbeef, Trüffelsalami, Forellenfilet und Räucherlachs. Reservierungen sind möglich unter 02373/7603817.

5. Café Arte ist dienstags bis sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet und bietet Frühstück in Buffetform an. Dabei gibt es verschiedene Brötchenarten und Brotsorten, Stuten, Butter und Margarine. Auch Quark, hausgemachte Marmelade, Honig, Nutella, gekochte Eier, Rührei, Wurstsorten und eine Käseplatte stehen bereit, genauso wie Salat, Obst oder Joghurt und Müsli. Sonntags gibt es auch Lachs, Tomaten-Mozzarella, Spiegelei, Pfannkuchen oder Waffeln. Auch für Vegetarier oder Veganer gibt es etwas. Kosten: dienstags bis freitags 10,50 Euro (Frühstücks-Buffet inklusive Kaffee, Tee und O-Saft), samstags 11,50 Euro (Frühstücks-Buffet inklusive aller warmen Getränke und O-Saft) und sonntags 14,50 Euro (Frühstücks-Buffet inklusive aller warmen Getränke, O-Saft, ein Glas Sekt, Lachs, Pfannkuchen oder Waffeln). Adresse: An der Stadtmauer 2. Reservierung unter 02373/1780345.

6. Salsa Restaurant, Markt 1. Hier bekommen Gäste, die Frühstück wünschen, täglich Zettel und Stift in die Hand. Sie können sich ihr Frühstück individuell zusammenstellen und einfach dort ein Kreuz setzen, worauf sie Lust haben. So gibt es beispielsweise Brötchen, Rührei, Bacon oder auch Quark oder Lachs. Fünf Kreuze kosten 6,50 Euro, acht Kreuze 8,90 Euro, jedes weiter Kreuz einen Euro. Reservierungen sind online möglich unter salsa-menden.de/fruehstueck. +++ Lesen Sie auch: Wenn im Hamburger gar kein Fleisch ist +++

7. Café Stube am Ostwall 2-4 bietet täglich ab 9 bis 11.30 Uhr ein Frühstücksbuffet an. Für 11,50 Euro pro Person gib es eine Portion Kaffee oder Tee, verschiedene Brötchen und Brotsorten, Butter, Aufschnitt und Käsevarianten, verschiedene Marmeladen und Honig, Rührei und gekochtes Ei, verschiedene Sorten Müsli sowie Joghurt, Quark und Obstsalat. Auch Milch und Obstsäfte sind inkludiert. Kinder bis einschließlich 6 Jahre zahlen 6 Euro. Reservierung unter 02373/3933615. +++ Lesen Sie auch: Von Thekenlänge bis Sitzplätze: Das Mendener Gastro-Quartett +++

(*kein Anspruch auf Vollständigkeit – natürlich gibt es noch viel mehr Angebote in Menden)

