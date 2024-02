Legal Power: Kleidung für Bodybuilder und Fitness-Sportler

Menden Legal Power produziert mit „LP Limits“ Kleidung für Hardcore-Bodybuilder und Freizeitsportler. So tickt das Mendener Unternehmen.

Würde man die Menschen, die auf der Homepage von Legal Power zu sehen sind, nur als sportlich beschreiben, wäre das wohl stark untertrieben. Hier dominieren sehr viele Muskeln: „Das sind die richtig großen Jungs“, sagt Tarik Ali Sert schmunzelnd. Mit den „richtig großen Jungs“ meint er die Sportler, die auch Hardcore-Bodybuilder genannt werden. Der 33-Jährige führt zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder in Menden das Unternehmen Legal Power, das die Sportbekleidung „LP Limits“ produziert und verkauft.

Das sind die richtig großen Jungs. Tarik Ali Sert über die Hardcore-Bodybuilder auf der Homepage von Legal Power

Das Mendener Unternehmen Legal Power stellt die Sportbekleidung „LP Limits“ her - unter anderem Tank Tops. Foto: Tarik Ali Sert / Legal Power

1997 hat Tarik Ali Serts Vater Erol Sert gemeinsam mit einem Geschäftspartner die Basis des heutigen Unternehmens gelegt, das als „Gladiator“ startete. „Damals gab es Uncle Sam von Robert Geiss – viel mehr war da nicht“, erinnert sich der 63-Jährige. „Da habe ich eine Marktlücke gesehen.“ Im Jahr 2000 stieg der Geschäftspartner aus, Erol Sert änderte den Namen und baute Legal Power auf.

Beide Söhne unterstützen ihren Vater

Seit einigen Jahren wird der Firmengründer von seinen beiden Söhnen intensiv unterstützt. Seit Januar dieses Jahres sind beide gemeinsam mit ihrem Vater offiziell Teilhaber. Durch den Einstieg der Söhne sei die Nachfrage stark gestiegen. Denn während der Online-Shop früher eher eine Art Excel-Tabelle gewesen sei, kümmerte sich Tarik Ali Sert um einen professionellen, zeitgemäßen Internet-Auftritt. Darüber hinaus entwirft er die Kleidungsstücke. Zunächst skizziert er neue Outfits per Hand, dann geht es am Computer weiter. Zugute komme ihm dabei, dass er ein abgeschlossenes Studium als Innenarchitekt habe. „Ich möchte nicht in dem Beruf arbeiten, aber ich habe mit Blick aufs Design viel gelernt, was mir jetzt weiterhilft.“

Für die Kleidung von Legal Power („LP Limits“) macht Junior-Chef Tarik Ali Sert (33) erst mit der Hand Skizzen, dann arbeitet er am Computer weiter. Produziert wird die Sportkleidung in verschiedenen Ländern. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Früher hat Erol Sert per Telefon neue Kunden bekommen und Geschäfte per Handschlag besiegelt. Heute wird der Verkauf durch die sozialen Medien wie Instagram und YouTube angekurbelt. Hier sind es zahlreiche Bodybuilder, die ihren Followern die Marke weiterempfehlen. „Wir legen Wert darauf, dass die Athleten eine gute Reichweite haben“, erklärt Tarik Ali Sert. Das bedeute nicht, dass die Bodybuilder möglichst viele Follower haben müssen, sondern stattdessen Follower, die auch den Empfehlungen der Athleten folgen und etwas bestellen. Besonders gefragt seien Bodypants – in der Bodybuilding-Szene Pumperhosen genannt –, also weiter geschnittene Jogginghosen. Diese machen rund 20 Prozent des Umsatzes aus.

Darüber hinaus sind die Artikel in so genannten Body Shops erhältlich, also Geschäfte, die beispielsweise auch Nahrungsergänzungsmittel und anderen Bedarf für Sportler verkaufen. Doch vor allem die direkte Nachfrage durch Endverbraucher im Online-Shop steige stark. Glücklicherweise sei die Retouren-Quote mit 2,8 Prozent vergleichsweise niedrig.

Das Mendener Unternehmen Legal Power stellt die Sportbekleidung „LP Limits“ her - unter anderem Ragtops. Foto: Tarik Ali Sert / Legal Power

Auch Tarik Ali Serts Bruder Eray Sert ist ins Familienunternehmen eingestiegen. Der 35-Jährige hat unter anderem die Produktion im Blick. Die Kleidung wird in der Türkei, Pakistan und Indien hergestellt. Darüber hinaus kümmert er sich um die Finanzen und ist Programmierer.

Auch Tochter wird später ins Familienunternehmen einsteigen

Mittelfristig will sich der Senior-Chef aus dem Unternehmen zurückziehen, verrät er. Dann soll auch seine Tochter Betül (28), die sich zurzeit in Elternzeit befindet und gelernte Mediengestalterin ist, mit ins Unternehmen einsteigen.

Hardcore-Bodybuilder trainieren fünf- bis siebenmal pro Woche

Sie müssen die Ernährung umstellen und sehr, sehr viel Protein essen. Tarik Ali Sert über Harcore-Bodybuilder

Auch wenn Legal Power mit Sportbekleidung Geld verdient, bleibt privat nicht immer genug Zeit, selbst viel Sport zu machen, bekennt Tarik Ali Sert: „Das schaffe ich oft zeitlich nicht.“ Zudem weiß er, dass Hardcore-Bodybuilder fünf- bis siebenmal pro Woche trainieren. „Und sie müssen die Ernährung umstellen und sehr, sehr viel Protein essen“, erläutert Tarik Ali Sert. „Deshalb ist diese Sportart eine der teuersten, die es gibt.“ Die meisten dieser extrem muskulösen Athleten seien in ganz normalen Berufen tätig, erzählt Tarik Ali Sert, „die arbeiten als Ingenieure, Autoverkäufer, Polizisten“.

In einem kleinen Fotostudio, das sich ebenfalls in den Geschäftsräumen im Lahrfeld befindet, werden die Aufnahmen für die Homepage von Legal Power gemacht. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Nach dem Start in Iserlohn und mehreren Umzügen ist Legal Power seit 2016 Ob dem Lahrtal im Lahrfeld beheimatet. Hier – in den Räumen eines früheren Supermarktes – befindet sich auch das große Lager von Legal Power. Vor Ort wird ausdrücklich nichts verkauft.

10.000 bis 12.000 Kleidungsstücke im Lager

Hier lagern etwa 10.000 bis 12.000 Kleidungsstücke, die aus dem Lahrfeld zu den Kunden geschickt werden. Darunter gibt es auch etliche feste Stammkunden. Wie beispielsweise ein Rechtsanwalt aus Vietnam, der jeden Monat 100 Kleidungsstücke bestelle, erzählt Tarik Ali Sert. Nicht etwa für ein Team von Mitarbeitenden, sondern für sich selbst.

Legal Power verkauft mittlerweile nicht nur Bekleidung für Hardcore-Bodybuilder, sondern auch für Fitness-Sportler. Darüber hinaus gibt es auch Accessoires wie Gewichthebergürtel und Handgelenksbandagen – „alles, was man auch im Sportstudio zur Unterstützung findet“, erklärt Tarik Ali Sert.

Das Sportbekleidungsgeschäft Legal Power befindet sich Ob dem Lahrtal. Verkauft wird ausschließlich online oder über Body Shops. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Doch nicht nur Sportler sind Kunden bei Legal Power, sondern auch übergewichtige Menschen, verrät Tarik Ali Sert: „Unsere Kleidung hat große Schnitte.“ Vieles werde bis zur Größe 5XL angeboten.

Auch wenn sich Farben und Modelle immer wieder ändern und neue Artikel ins Sortiment kommen, ändere sich nichts daran, dass Legal Power „für old school steht“, sagen Tarik Ali und Erol Sert übereinstimmend. Das bedeute in der Bodybuilding-Welt beispielsweise, dass eine Naht nach außen hin gewollt zerfranst aussehe. „Dazu gehören auch Ragtops, amerikanische Schnitte, breit und gut zu tragen.“ Insgesamt sei die Mode zeitlos.

Athleten für Fotos Legal Power erstellt die Fotos auf der Unternehmens-Homepage selbst. Hierfür werden immer wieder neue Athleten gesucht, die möglichst aus dem Umkreis von Menden kommen sollten. Kontakt über: tarik@legalpower.de

Großen Wert lege das Unternehmen auch auf Nachhaltigkeit, erklärt Tarik Ali Sert. So wähle Legal Power eine umweltbewusste Verpackung für die Kleidung: Die herkömmlichen Polybags als Standardtextilverpackung seien „durch nachhaltige Micro-Vliesstoff-Recyclingtaschen ersetzt“ worden. Derzeit könnten „95 Prozent der Produkte aus der Produktion in diesen umweltfreundlichen Taschen verpackt werden“, erläutert Tarik Ali Sert: „Und was uns besonders freut: Viele benutzen die Tasche anschließend als Einkaufstasche weiter.“

UNTERNEHMENSPASS:

Legal Power GbR

Mitarbeiter: 8

Standorte: 1 (Menden)

Branche: Sportartikelhersteller

Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten / Vollzeit, Teilzeit und Minijob

Benefits: Mitarbeiterrabatte, Gratis Frühstück und Getränke

Besonderheiten: Home Gym Nutzung





Adresse und Website/Social Media:

Legal Power Gbr

Ob dem Lahrtal 56

58706 Menden

Deutschland

www.legalpower.de

www.instagram.com/legalpower

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden