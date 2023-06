Leinen los für das „Flaggschiff Mendener Sommer“

Menden. Umsonst und draußen – und dazu fast immer bestes Wetter: Mehr können sich Konzertbesucher nicht wünschen. Der „Mendener Sommer“ bietet genau das.

Kulturbüroleiter Andreas Nolte macht sich gar nicht erst die Mühe, die Bedeutung des „Mendener Sommers“ herabzuspielen. „Das ist unser Flaggschiff“, sagt er bei der Programmvorstellung. Nolte weiß aber auch, dass die Stadt Menden die kostenlosen Open-Air-Konzerte vor dem Alten Rathaus in dieser Form gar nicht durchführen könnte, gäbe es nicht die Mendener Bank und die Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden als Sponsoren.

Seit 1985 gibt es den „Mendener Sommer“, der sich stets durch ein abwechslungsreiches Programm ausgezeichnet hat. Zugleich wagt das Kulturbüro mit Susanne Gerlings als Projektleiterin an der Spitze aber auch immer wieder Experimente. So waren 2022 auch Après-Ski-His zu hören. „In diesem Jahr haben wir eine kölsche Cover-Band als Experiment im Programm“, sagt die Cheforganisatorin. Als sie bei „Kaschämm“ angerufen habe, habe die Band sich riesig gefreut.

Das Programm Sechs Veranstaltungen gibt es im Rahmen des „Mendener Sommers“. Beginn der Konzerte ist jeweils freitags um 20 Uhr vor dem Alten Rathaus: 7. Juli: „Bounce“, Bon-Jovi-Tribute-Band 14. Juli: „Kaschämm“, Kölsch-Cover-Band 21. Juli: „Kontrollverlust“, Best of 80er & 90er 28. Juli: „The Kaiserbeats“, 50er & 60er Rock’n’Roll &Beat 4. August: „The Queen Kings“, Queen-Tribute-Band 11. August: „Van Baker & Band“, Schlager, Deutschpop & Party

Keine Frage: Menden bietet Bands eine attraktive Bühne mitten in der City. Freitags ab 20 Uhr ist in den Gastronomiebetrieben am Platz vor dem Alten Rathaus kein Platz mehr zu ergattern, auch der Platz selbst ist voll. Wichtig ist gutes Wetter, denn auch in diesem Jahr ist ein Ausweichen auf den Rathausinnenplatz noch nicht möglich. Dort wird noch gearbeitet, das neue Zeltdach ist noch nicht angebracht. Doch von schlechtem Wetter geht eh niemand aus. „Wir hatten fast immer Glück“, weiß Gerlings.

+++ Auch interessant: Qualitätssiegel für Placida-Viel-Berufskolleg in Menden +++

Diese sechs Konzerte sind im Sommer 2023 geplant:

Bounce

Die Bon-Jovi-Tribute-Band sollte eigentlich schon den „Mendener Sommer“ im vergangenen Jahr eröffnen. Krankheitsbedingt musste die Band absagen – allerdings verbunden mit dem Versprechen, in diesem Jahr zu kommen. Am 7. Juli ist es soweit. „Bounce“ ist sehr bekannt. Sänger Oliver Henrich kommt dem Original stimmlich so nah wie kaum ein anderer, beeindruckt sowohl mit seinem Stimmumfang, als auch mit seiner charismatischen Bühnenperformance. „Bounce“ bietet dem Publikum eine musikalische Zeitreise durch über 25 Jahre „Bon Jovi“.

Die Cover-Band „Kaschämm“ bringt Kölsche Hits zum „Mendener Sommer“. Foto: Kulturbüro Menden

Kaschämm

Susanne Gerlings spricht von einem Experiment, doch auf die Kölsch-Cover-Band aus der Domstadt ist Verlass. „Cover op die kölsche Art“ ist das Motto der Formation, die am 14. Juli nach Menden kommt. Kölsch ist eben mehr als Karnevalsmusik. „Wir sind ja eine kurkölsche Stadt. Da sollte das gut passen“, findet Gerlings.

Kontrollverlust

Am Freitag, 21. Juli, präsentiert die Band „Kontrollverlust“ das Beste aus den 80er- und 90er-Jahren. Dabei setzt die Band Gegensätze in Szene. In jedem Fall gibt es eine Ohrwurm-Garantie.

The Kaiserbeats

Das reifere Publikum darf sich angesprochen, wenn „The Kaiserbeats“ am 28. Juli Rock’n’Roll und Beat der 50er- und 60er-Jahre präsentieren. Die Band stand schon mit Größen wie „The Searchers“, „The Rattles“, „Ohio Express“ sowie den Star-Club-Legenden King Size Taylor und Lee Curtis auf der Bühne.

Das Outfit verrät es: „Van Baker“ steht für Schlager, Deutschpop und Partyhits. Foto: Kulturbüro Menden

The Queen Kings

Die Queen-Tribute-Band „The Queen Kings“ war vor rund 15 Jahren schon einmal in Menden, weiß Andreas Nolte. Die Welt von Freddie Mercury und Queen sucht weiter ihresgleichen. Für ihre Show haben sich die „Queen Kings“ vom Film „Bohemian Rhapsody“ inspirieren lassen. Fans sollten sich den 4. August vormerken.

Van Baker & Band

Das Finale am 11. August gehört „Van Baker & Band“ – und damit dem Schlager, Deutschpop und den Partyhits. „Heutzutage ist Schlager ja ein Muss“, geht Susanne Gerlings von einem grandiosen Abschluss des „Mendener Sommers“ aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden