Stadtentwicklung Leitungs-Chaos stoppt Umgestaltung der Kolpingstraße in Menden

Menden Für sieben Bäume ausgehobene Baugruben werden wieder verfüllt. Fördergelder müssen möglicherweise zurückgezahlt werden.

Die geplante Umgestaltung der Kolpingstraße wird zu einem Fiasko: Nachdem zunächst lange politisch gerungen wurde, ob und wie der Bereich attraktiver gemacht werden kann, wird es nun auf absehbare Zeit zu gar keiner Veränderung kommen. Schuld sind aber nicht etwa politische Beratungen oder Probleme in der Stadtverwaltung, sondern das Auffinden von massiven Leitungen beim Ausheben der Baugruben für sieben Bäume.

„Das ist eine ganz missliche Sache“, erklärte Baudezernent Jörg Müller am Donnerstagabend im Ausschuss für Planen und Bauen. In der Kolpingstraße seien Leitungen gefunden worden, die in keinem Plan eingezeichnet waren. Es handele sich um massive Leitungen, etwa für Gas. „Mit Leitungen für die Straßenbeleuchtung hatten wir gerechnet. Die hätten sich aber leicht umlegen lassen“, erläuterte Müller.

Viele Fragen bleiben vorerst unbeantwortet

Im Rathaus wie bei der Politik gibt es viele Fragezeichen: Sind die Leitungen falsch eingezeichnet oder handelt es sich um zusätzliche Leitungen? Sind sie noch aktiv oder werden sie gar nicht mehr genutzt? Müssen die bereits gezahlten Fördergelder nun zurückgezahlt werden? „Das kann ich aktuell noch nicht sagen“, beantwortete Müller jede einzelne dieser Fragen. Klar sei nur, dass die Gruben wieder verfüllt werden, der Asphalt geschlossen wird.

Zur Erinnerung: Die Umgestaltung der oberen Kolpingstraßehatte in der Politik zu riesigen Diskussionen geführt. Die CDU pochte auf ein Gesamtkonzept für Kolpingstraße und Unnaer Straße, die ebenfalls umgestaltet werden sollte. Das Büro „Landschaftsarchitekten BSL“ aus Soest hatte Pläne erarbeitet und vorgestellt. Architekt Klaus Schulze hatte dabei betont, dass es sich bei der Kolpingstraße um ein Tor zur Innenstadt handele, das trist wirke. Sogenannte Parklets, neue Bäume, eine Veränderung des Parkens und eine Absenkung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit wurden diskutiert. Am Ende stand der Kompromiss, noch in diesem Jahr zumindest sieben Bäume zu pflanzen, um die bereits gezahlten Fördermittel zu nutzen.

„Wir können nur einen der geplanten sieben Bäume pflanzen“, erklärte Müller. Es handele sich um einen Baum auf einem Privatgrundstück, wo schon früher ein Baum gestanden habe. Das wird nicht reichen, um die Fördermittel zu verausgaben und so könnte die Stadt Menden verpflichtet werden, Gelder zurückzuzahlen. Eine Umgestaltung der Kolpingstraße müsste schlimmstenfalls ohne Förderung umgesetzt werden.

Wir müssen uns zusammensetzen und darüber sprechen. Das ist jetzt noch ganz frisch. Baudezernent Jörg Müller zu den Konsequenzen nach dem Leitungsfund

Klar ist, dass das Leitungs-Chaos Konsequenzen haben wird. Welche, das ist noch unklar. „Wir müssen uns zusammensetzen und darüber sprechen. Das ist jetzt noch ganz frisch“, erklärte Müller. Hubert Schulte (CDU) und Klaus Luig (FDP) regten an, Leitungen mit technischem Gerät zu suchen - insbesondere auch mit Blick auf die geplanten Maßnahmen an der Unnaer Straße. „Es kann sein, dass es dazu kommt, dass wir Straßen schon vor dem Beginn von Planungen öffnen werden“, erklärte Müller, dass genau das eine denkbare Option für die Zukunft sei.

In Sachen Kolpingstraße riet Stefan Band (Bündnis 90/Grüne) dazu, den Kopf nicht zu schnell in den Sand zu stecken. „Es gibt ja andere Optionen, etwa oberirdische Pflanzungen, wie es sie im unteren Bereich der Kolpingstraße bereits gibt. Möglicherweise ist das sogar eine günstigere Option“, erklärte Band.

