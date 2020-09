Lendringsen: Beliebter Pfarrer Hoffmann verabschiedet sich

Menden. Der beliebte Lendringser Pfarrer verabschiedet sich endgültig von der Gemeinde. Gemeinsam mit seiner Frau zieht Pfarrer Hoffmann nach Fulda.

Zahlreiche Menschen wollten sich am Sonntag von von Pfarrer Matthias Hoffmann verabschieden. Die Schlange zum Abschied des langjährigen Lendringser Geistlichen nahm kein Ende.

Im Gottesdienst unter freiem Himmel hatte Superintendentin Martina Espelöer den scheidenden Pfarrer zuvor von seinem kirchlichen Pflichten entbunden. Sie sprach an, dass alles lange fest stand, bis die Corona-Pandemie der ursprünglich geplanten Abschiedsfeier einen Strich durch die Rechnung machte. „Aber auch da haben Sie Kompromisse gefunden, und das war immer ihre große Stärke“, lobte sie Matthias Hoffmann.

Sie erinnerte sich, als sie vor zehn Jahren zur Superintendentin gewählt wurde: „Da haben Sie die Andacht gehalten und mich mit ihren Worten gestärkt“, sagte Espelöer. „Da ging eine große Stärke von ihnen aus.“

Die Superintendentin berichtete, dass Matthias Hoffmann erzählen kann, Menschen damit stärkt und mitnimmt. „Zudem zeichnet Sie Ihre Menschlichkeit aus“, sagte Espelöer.

Matthias Hoffmann habe die Kirche in Lendringsen nach vorne gebracht: „Sie hinterlassen eine lebendige Gemeinde“, lobte sie. Dabei schloss die Superintendentin Hoffmanns gesamte Familie ein, die ihm immer Rückhalt geboten habe. Schlussendlich wünschte sie der Familie, dass sie demnächst in Fulda eine neue Heimat finden möge. „Für Sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt.“

Konstruktive Lösungen

„Das ist mein Abschied von Lendringsen und der Gemeinde, die 26 Jahre meine Heimat war und verbunden war – mit allen Höhen und Tiefen“, blickte Matthias Hoffmann zurück. In seiner Predigt ging er auf das Thema Freiheit in der Corona-Pandemie ein. „Wegen des Lockdowns haben wir am Anfang alle den Kopf eingezogen“, erzählte er. „Wir Menschen sind aber nicht so gemacht, dass wir auf Kontakt verzichten können.“

Klaus Spanke, Vorsitzender des Presbyteriums, meinte, dass Matthias Hoffmann mit seiner Familie ein ganz wichtiger Bestandteil der Gemeinde war. „Matthias Hoffmann hat den Glauben gelebt und den Glauben der Gemeinde vermittelt“, sagte Spanke. Er sagte, dass er mit dem scheidenden Pfarrer nicht immer einer Meinung gewesen sei, aber am Ende ist immer im Sinne der Gemeinde eine konstruktive Lösung gefunden worden.

„Ein Schmuckstück für die ganze Region“

Der ehemalige Bürgermeister Rudolf Düppe vom Pastoralverbund Menden erinnerte daran, dass er 1994, als Matthias Hoffmann nach Menden kam, zum Mendener Bürgermeister gewählt wurde. Er erinnere sich noch gut daran, dass der Pfarrer die Menschenkette mit 1000 Leuten um Gut Rödinghausen organisierte. „Und heute ist Gut Rödinghausen ein Schmuckstück für die ganze Region“, sagt Düppe.

Nach dem Gottesdienst und der Verabschiedung gab es ein Konzert in der Kirche. Beim abschließenden Fest im Garten der Christuskirchengemeinde konnten alle Gläubigen persönlich einen Abschiedsgruß an Matthias Hoffmann richten. Die Pfarrstelle ist noch nicht neu besetzt. Die Ausschreibung könne erst zum 1. Oktober beginnen, erklärte Klaus Spanke.