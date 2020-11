Viele helfende Hände sind nötig, um am Kress-Kreisel in Lendringsen den Weihnachtsbaum aufzustellen. Diesmal stammt das am Freitagnachmittag eingesetzte Prachtstück aus dem Garten der Familie Karthaus in Hüingsen, wie Organisator Helmut Braukmann und die Werbegemeinschafts-Vorsitzende Marion Kölling berichten. Und: Es soll nicht der einzige größere Baum in Lendringsen bleiben.

Große Resonanz auf Aufruf: Kreisel-Tanne muss gleichmäßig gewachsen sein

Forstwirt Franz Schulte-Berge sägte den für den Garten zu groß gewordenen, etwa 50 Jahre alten Baum fachgerecht ab, den die Hüingser Familie auf den Aufruf der Werbegemeinschaft in der WP hin gemeldet hatte. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Helmut Braukmann. Er hat seine Enkel mitgebracht, die jetzt an der Mendener Straße mit einer orangefarbenen Fahne die herannahenden Autofahrer vor den Arbeiten im Kreisel warnen. Es habe noch mehr Meldungen gegeben, berichtet er. Doch hätten diese Bäume nicht allein gestanden, und ein gleichmäßiger Wuchs sei für eine von allen Seiten zu bewundernde Kreisel-Tanne nun mal das Wichtigste.

Mehrere Firmen machen sich mit dem Weihnachtsbaum um Lendringsen verdient

Gleich mehrere heimische Betriebe machen sich hier um Lendringsen verdient. Firma Krutmann brachte den Baum an Ort und Stelle, Firma Hormann stellt ihn auf, Firma Schulte aus Deinstrop lieferte das Grün für den Boden, immerhin um die 50 Quadratmeter. „Ohne die Unternehmen ginge das alles gar nicht“, sagen die Organisatoren.

Zweiter Baum kommt auf den Lendringser Platz: „Zeichen der Hoffnung setzen“

Und dann verrät Marion Kölling, dass es erstmals seit Jahrzehnten auch wieder einen Baum auf dem Lendringser Platz geben soll – etwas zurückgesetzt zwischen der Bushaltestelle und der Sparkasse. Die Reaktivierung des so lange nicht genutzten Unterbaus habe sich als schwierig erwiesen, kommen soll der Weihnachtsbaum trotzdem. Denn, und das sagt sie fast trotzig: „Wir wollen unseren Ortskern nicht vergessen – und in diesen dunklen Tagen für unseren Handel auch Zeichen der Hoffnung setzen.“