Beim schweren Verkehrsunfall am Bieberkamp wird am Freitagabend ein 65-jähriger Hemeraner schwerstverletzt im Rettungshubschrauber „Christoph Westfalen" in eine Bochumer Unfallklinik geflogen. Die Insassen aus dem mutmaßlichen Verursacher-Fahrzeug (links) sind zu Fuß geflüchtet.