Lendringsen: Zeugen stoppen flüchtenden Radfahrer

Menden. Zeugen sorgen dafür, dass die Unfallflucht eines Radfahrers in Lendringsen nicht gelingt. In zwei anderen Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei meldet mehrere Unfallfluchten. In einem Fall vereitelten Zeugen die Flucht.

Zwischen Mittwoch, 16. Dezember, 17.30 Uhr, und Freitag, 18. Dezember, 12 Uhr, wurde das Fahrzeug eines 50-jährigen Mendeners an der Bodelschwinghstraße beschädigt. Am Lenzenplatz-Parkplatz beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitag, 18. Dezember, 20 Uhr, und Samstag, 19. Dezember, 9.38 Uhr das Auto eines 22-jährigen Gelsenkircheners. Zeugenhinweisen an das Verkehrskommissariat (9099-7121).

Radfahrer streift Auto

Am Samstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr, streifte ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Menden auf der Kurzen Straße beim Abbiegen auf die Heinrich-Lersch-Straße den Pkw einer Mendenerin. Als den Mann sich entfernen wollte, griffen Zeugen ein, hielten ihn fest und alarmierten die Polizei. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen.