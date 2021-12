Lendringser stehen Schlange am MK-Impfbus bei der Gewoge

Lendringsen. Am Montag steht der MK-Impfbus noch bis 13 Uhr auf dem Lendringser Platz vor dem Gewoge-Gebäude. Wer den Piks haben will, muss sich sputen.

Am Montag steht der MK-Impfbus noch bis 13 Uhr auf dem Lendringser Platz vor dem Gewoge-Gebäude. Wer den Piks haben will, muss sich sputen. Kurz vor Beginn der dreistündigen Impfaktion stehen die Menschen bei Schmuddelwetter mit Abstand und Masken in einer längeren Schlange, allerdings ist die Aussicht gut, in absehbarer Zeit an die Reihe zu kommen. „Es gibt viele Menschen, die ihre Impfung nicht per Termin buchen, sondern quasi im Vorbeigehen immunisiert werden wollen“, erklärt Bürgermeister Dr. Roland Schröder, der am Morgen zum Impfbus gekommen ist.

Schröder: Nach den Impfzentren in Menden eigener Termin für Lendringsen wichtig

Frisch geboostert und mit Impfpass: Gewoge-Geschäftsführer Steffen Krippenstapel mit Bürgermeister Roland Schröder am Impfbus. Foto: Thomas Hagemann / WP

Nachdem es in der Mendener Innenstadt im Bürgersaal und ab Mittwoch auch auf der Wilhelmshöhe zwei Impfzentren gibt, war es für Schröder nach eigenen Angaben wichtig, ein eigenes Angebot auch für Lendringsen zu organisieren. Für Gewoge-Geschäftsführer Steffen Krippenstapel, der sich heute auch selbst boostern lässt, kam die Anfrage nach dem Mitgliederforum der Gewoge nicht überraschend: „Wir haben da selbstverständlich zugesagt, es gibt hier gute Parkmöglichkeiten, und hier im Forum kann man sich auch unterstellen, wenn das Wetter zu schlecht werden sollte. Wir unterstützen das gerne.“

DRK-Ortsverein Menden und die Polizei zur Unterstützung vor Ort

Der DRK-Ortsverein Menden ist zur Unterstützung der Impfaktion ebenso vor Ort wie die Polizei, die darauf achtet, dass alles geregelt abläuft – und in Lendringsen, was das angeht, wenig zu tun hat. Die Menschen verhalten sich vorbildlich und diszipliniert. Petra Homberg und ihre Lendringser Mitstreiter haben einen kleinen Stand aufgebaut.

Bürgermeister will jetzt Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige voranbringen

Roland Schröder hat derweil schon den nächsten Impfauftrag im Blick: „Obwohl über den Kreis jetzt auch die Kinder-Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige gebucht werden können, sind da immer noch reichlich Termine frei. Hier müssen wir noch einmal nachlegen, was die Information der Öffentlichkeit angeht.“

