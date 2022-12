Lesecafé Menden: Abschied von langjährigen Mitarbeiterinnen

Menden. Sie haben unzählige selbst gemachte Torten für das Lesecafé Menden gezaubert. Jetzt wurden Irmgard Hartmann und Hildegard Fuhrmann verabschiedet.

Mit einem Frühstück hat das Team des Bücherei-Lesecafés Menden seine beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Irmgard Hartmann und Hildegard Fuhrmann verabschiedet.

Irmgard Hartmann, dienstälteste Mitarbeiterin des Teams, hat fast 30 Jahre im Lesecafé der Bücherei in Menden ehrenamtlich gearbeitet, bis der erste Corona-Lockdown im März 2020 zur Schließung des Cafés führte. Hildegard Fuhrmann arbeitete ebenfalls seit mehreren Jahren ehrenamtlich im Team. Beide verwöhnten ihre Gäste mit unzähligen selbst gemachten Kuchen und Torten und waren immer zur Stelle, wenn es darum ging, zum Beispiel beim Mendener Winter oder zur Nacht der Bibliotheken die Gäste mit besonderen Köstlichkeiten zu erfreuen. Herausragende Beispiele für langjähriges ehrenamtliches Engagement! +++ Lesen Sie auch: Lesecafé der Bücherei: Torten nach Hausfrauenart +++

Seit Mai ist das Lesecafé in der Bücherei wieder regulär geöffnet

Seit Ende Mai dieses Jahres ist das Lesecafé nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangsschließung erst wieder regulär geöffnet. Das aktuelle Team besteht aus vier Personen, die das Café an drei Tagen pro Woche betreuen. Helga Claßen, Jürgen Frey, Mechthild Voßkuhl, und Resi Frey bieten dienstags und freitags an den Markttagen von 10 bis 17 Uhr frische Waffeln, Kuchen, belegte Brötchen, kalte und heiße Getränke an. Samstags ist das Café von 10 bis 13 Uhr geöffnet und es gibt belegte Brötchen und Getränke.

„Das Lesecafé ist das Herz unseres Hauses!“ sagte Büchereileiterin Veronika Czerwinski bei der Verabschiedung von Hildegard Fuhrmann und Irmgard Hartmann. „Ich bin so froh, dass es wieder läuft und Ihr wieder so viele Gäste begrüßt, einfach großartig!“ Aus dem Verkaufserlös spendete das Team noch 100 Euro für den großen Mendener Hilfeverein Mendener in Not.

