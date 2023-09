Beratung Letzte freie Plätze für WP-Medizinforum in Menden

Menden. Sodbrennen äußert sich als brennender Schmerz in der Magengegend. Wie gefährlich es ist, beantwortet Dr. Andreas Wallasch beim WP-Medizinforum.

Viele Menschen kennen Sodbrennen – es gilt als ein Volksleiden. Allemal Grund genug, den Ursachen im WP-Medizinforum genauer auf den Grund zu gehen. Am Donnerstag, 28. September, gibt Chefarzt Dr. Andreas Wallasch, von 17 bis 19 Uhr in der Cafeteria des Mendener St.-Vincenz-Krankenhauses, Am Stein 4, Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Anmeldung ist noch möglich

Die Teilnahme ist kostenlos, die Platzzahl ist allerdings begrenzt. Die gute Nachricht: Noch sind einige Plätze frei. Interessierte können sich unter der Rufnummer 0201/804 80 58 anmelden, die Leitungen sind montags bis freitags jeweils von 6 bis 18 Uhr besetzt.

Schon die erste Ausgabe des Mendener Medizinforums war ein großer Erfolg. Damals ging es ebenfalls um eine Volkskrankheit: Rückenschmerzen. Diesmal also dreht sich alles um Sodbrennen.

Fettige Speisen, zu viel Alkohol oder Nervosität – all das können Ursachen für Sodbrennen sein. Doch ab wann kann ein Arzt helfen und was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Und was kann jede(r) einzelne Betroffene tun, um Sodbrennen vorzubeugen? Der Mendener Chefarzt für Allgemein-und Viszeralchirurgie, Dr. Andreas Wallasch, kennt alle Antworten.

