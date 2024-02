Liegengebliebene Weihnachtsbäume? Das plant nun der ZfA

An manchen Straßen in Menden wurden die ausgedienten Weihnachtsbäume in diesem Jahr nicht abgeholt (Symbolbild).

Menden In diesem Jahr sind in Menden etliche ausgediente Weihnachtsbäume an den Straßen liegengeblieben. Der ZfA will nun einspringen. Das ist geplant.

Jetzt sollen die liegengebliebenen Weihnachtsbäume in Menden doch noch abgeholt werden. Das kündigt der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) am Freitag in einer Mitteilung an. Demnach will der für die Abfallentsorgung in Menden zuständige ZfA einspringen und seine eigenen mobilen Teams ins Stadtgebiet schicken, „um abzuholen,, was bislang liegen geblieben war“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Da unsere Teams ohnehin dauernd im Stadtgebiet unterwegs sind, ist es für uns kein Problem, die liegengebliebenen Weihnachtsbäume mit zu laden. Elena Meininghaus - Teamleiterin beim ZfA

Bekanntlich gebe es beim beauftragten Entsorger Lobbe aktuell Kapazitätsengpässe durch erhöhte Ausfallzahlen im Personalstamm. „Da sinnvollerweise zunächst versucht wird, die essenziellen Entsorgungsbedarfe zu bedienen - allen voran die Abfuhr von Restmüll - geraten ,weniger wichtige‘ Themen derzeit etwas ins Hintertreffen“, erklärt der ZfA. Weil in Menden nun schon eine ganze Weile auf die Nachfuhr nicht abgeholter Weihnachtsbäume gewartet werde, habe sich der ZfA entschieden, selbst einzuspringen. Dafür werde Personal abgeordnet, das sich ansonsten um die Beseitigung wilder Müllkippen kümmert.

ZfA wird in Zukunft die Reinigung der Containerstandorte in Menden übernehmen

„Da unsere Teams ohnehin dauernd im Stadtgebiet unterwegs sind, ist es für uns kein Problem, die liegengebliebenen Weihnachtsbäume mit zu laden“, bestätigt Teamleiterin Elena Meininghaus vom ZfA in der Mitteilung. „Im Laufe des Jahres werden wir unsere Präsenz in Menden noch verstärken, weil wir die Reinigung der Containerstandorte übernehmen werden,“ ergänzt ZfA-Geschäftsführer Dieter Petereit weiter: „Damit erreichen wir eine Bürgernähe in der Abfallentsorgung, die zu einer weiteren Verbesserung der wahrgenommenen Stadtsauberkeit führen wird. Außerdem hoffen wir, auf diese Weise die notorischen Schmutzfinken zu erwischen, die immer wieder die Containerstandorte vermüllen.“

