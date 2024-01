Landwirte (hier ein Bild aus Siegen) protestieren heute mit einem Konvoi und einer anschließenden Kundgebung in Menden gegen die Sparmaßnahmen der Ampel-Regierung.

Sparpläne Liveticker: Heute Bauern-Protest in Menden

Menden Auch die Landwirte in Menden machen gegen die Sparpläne der Bundesregierung mobil. Wir berichten live vom Konvoi und der Kundgebung.

Bauernproteste im ganzen Land bescheren den Landwirten derzeit die Aufmerksamkeit, die sie sich wünschen. Ihr Ziel: Die Bundesregierung soll ihre Sparpläne, die die Bauern ihrer Ansicht nach über Gebühr treffen, zurücknehmen. Am heutigen Montag kommt es auch in Menden zu Protestmaßnahmen. Die dürften auch auf den Verkehr im Stadtgebiet treffen.

Geplant ist ein Konvoi mit Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Landwirte treffen sich dazu um 9.30 Uhr auf Hof Gemmingen an der Heidestraße 77 in Bösperde. Von dort aus startet der Konvoi, der danach über die Holzener Dorfstraße, die Provinzialstraße und die Unnaer Landstraße in Richtung Stadtmitte führt. Über die Märkische Straße, die Werler Straße, den Hönnenwerth fahren die Trecker schließlich über die Bodelschwinghstraße bis zur Kreuzung Bahnhofstraße (Blumendreieck). Dort biegen sie dann nach links ab und fahren auf den Rathausplatz.

Dort findet dann eine Kundgebung statt, die bei der Stadt Menden angemeldet worden ist - und zwar für die Zeit von 11 bis 14 Uhr. Ob sie wirklich so lange dauert, bleibt abzuwarten. In jedem Fall werden die Bauern für Aufmerksamkeit sorgen. Es ist damit zu rechnen, dass es auch nach dem Ende der Demonstration zu Verkehrsbehinderungen kommt, wenn die Landwirte mit ihren Fahrzeugen wieder ihre eigenen Höfe ansteuern.

Die Westfalenpost berichtet an dieser Stelle live von den Protesten der heimischen Bauern.

