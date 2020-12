Loverboy: Kripo durchsucht Wohnung im Märkischen Kreis

Köln/Märkischer Kreis. Wegen eines Loverboy-Verfahrens durchsucht die Kripo Köln am Mittwochmorgen auch eine Wohnung im Märkischen Kreis.

Die Kölner Kriminalpolizei durchsucht am Mittwoch seit den frühen Morgenstunden wegen eines Loverboy-Verfahrens neben neun Wohnungen in Köln auch eine Wohnung im Märkischen Kreis. Das teilt die Polizei Köln in einer Pressemitteilung mit.

Hintergrund der Durchsuchungen ist laut Pressestelle ein bei der Staatsanwaltschaft anhängiges Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gemeinschaftlicher Zwangsprostitution. An zwei Kölner Wohnanschriften seien Spezialkräfte (SEK) eingesetzt. Über die Hintergründe des Einsatzes wollen Staatsanwaltschaft und Polizei im Anschluss an die Durchsuchungen informieren.

Loverboys spielen Opfern Liebesbeziehung vor

Loverboys sind Zuhälter, die Mädchen und Frauen eine Liebesbeziehung vorspielen, ihnen teure Geschenke machen und ihr Vertrauen erschleichen, um sie später zur Prostitution zu zwingen. Bei den Tätern handele es sich oftmals um Männer Anfang 20 mit Bezug zum Rotlichtmilieu. Dabei sind nicht nur Mädchen und junge Frauen in Gefahr. Laut Kriminaldirektor Wolfgang Hermanns suchten auch Zuhälter fortgeschrittenen Alters die Nähe von älteren Frauen, „die noch einmal die große Liebe ihres Lebens suchen.“

Der NRW-Landtag hatte sich im vergangenen Jahr mit dem Thema „Loverboys“ befasst. Experten hatten mehr Aufklärungsarbeit in Schulen über die so genannte „Loverboy-Methode“ und besseren Schutz für die Opfer gefordert gefordert. Wolfgang Hermanns nahm dazu im Ausschuss Stellung. Die Zahl der Opfer ist höher als gedacht.

