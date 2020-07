Märkische Bank: SB-Filiale in Menden schließt

Die Märkische Bank in der Poststraße in Menden.

Menden. An der Hauptstraße in Menden schließt eine SB-Filiale der Märkischen Bank. Grund: weniger Menschen zahlen mit Bargeld.

Die SB-Filiale der Märkischen Bank an der Hauptstraße/Hochstraße wird schließen. Zum 31. August läuft der derzeitige Mietvertrag aus, bestätigt Martin Weber, Filialdirektor der Märkischen Bank in Menden, auf Anfrage der WP.

Bereits am 18. August werden die Geldautomaten entfernt, sagt Weber weiter. Dann ist das Abheben von Bargeld nur noch im Kompetenz Center an der Poststraße und in der SB-Filiale an der Holzener Straße (bei Kaufland) möglich. Der Grund für die Schließung sei vor allem das veränderte Transaktionsverhalten der Kunden. „Immer mehr Menschen sind bargeldlos unterwegs“, erklärt Martin Weber.

Verschärfung durch Corona-Pandemie

Insbesondere durch die Corona-Krise sei das nochmal verschärft worden. „In vielen Geschäften hängen Schilder, die darum bitten, mit Karte zu bezahlen.“ Allerdings sei die Entscheidung zur Schließung bereits vor der Corona-Krise gefallen. Denn die SB-Filiale rentiere sich schlichtweg nicht mehr. „Man beobachtet den Standort schon länger.“ Auch die an der Poststraße angesiedelte Hauptgeschäftsstelle der Märkischen Bank sei ein weiterer Grund gewesen, der zur schlussendlichen Entscheidung führte.

Regelmäßig werde an den verschiedenen Standorten der SB-Filialen der Märkischen Bank das Trankaktionsverhalten unter die Lupe genommen. Immer weniger Menschen heben demnach Bargeld ab. Auch neue Funktionen, wie das kontaktlose Bezahlen mit Karte ohne Pin-Eingabe, tragen dazu bei. .