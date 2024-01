Märkischer Kreis: 2023 mehr Anträge auf Bildung und Teilhabe

Menden/Märkischer Kreis Cyberangriff auf Südwestfalen-IT stoppt digitale Antragsbearbeitung beim Märkischer Kreis. Die Verwaltung arbeitet weiterhin im Notbetrieb.

36 Prozent mehr Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe verzeichnet der Märkische Kreis für das vergangene Jahr 2023. Seit dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT im Oktober 2023 erfolgt die Antragsbearbeitung allerdings wieder manuell statt digital, was zu hohem Mehraufwand führt.

Seit dem 9. Januar 2023 konnten Familien, die Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, ihre Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) beim Märkischen Kreis digital einreichen. Ausfüllen, Bestätigen, Versenden – alles papierlos und bequem von zu Hause. Der Online-Assistent auf dem Serviceportal des Märkischen Kreises sparte Zeit und Wege zu Behörden. Zudem wurden je nach Antrag dem Antragstellenden lediglich die für ihn relevanten Fragen angezeigt – und das auf Wunsch in 42 verschiedenen Sprachen! Über Upload-Felder konnten auch Anlagen hochgeladen werden.

Kein Zugriff mehr auf die elektronische Akte möglich

Seit dem Angriff auf das kommunale Rechenzentrum der Südwestfalen-IT am 30. Oktober 2023 stehen diese für die Antragstellenden und die Sachbearbeitenden beim Märkischen Kreis komfortablen Funktionen vorübergehend nicht zur Verfügung. Es ist auch kein Zugriff mehr auf die elektronische Akte möglich. „Trotzdem konnten durch akribische Arbeit und hohem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lösungen gefunden und viele Zahlungen händisch - ähnlich dem Online-Banking - vorgenommen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Märkischen Kreises. Die Bearbeitung sei zeitintensiver geworden, aber die betroffenen Familien hätten weitgehend Geduld gezeigt. Durch den Verzicht auf viele Nachfragen habe die Arbeitszeit für die Sachbearbeitung genutzt werden können. Der Märkische Kreis bedankt sich hierfür ausdrücklich, zumal durch die Änderungen im Wohngeldgesetz sehr viele neue Berechtigte für BuT-Leistungen hinzugekommen sind.

Zahl der gestellten Anträge ist um mehr als 36 Prozent gestiegen

Von Januar bis Oktober 2023 wurden 1700 leistungsberechtigte Kinder neu registriert. Die Zahl der gestellten Anträge ist im Jahr 2023 um mehr als 36 Prozent gegenüber 2022 gestiegen: 2023 wurden 11.868 Anträge auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Märkischen Kreis gestellt – 3163 mehr als im Vorjahr. Von diesen Anträgen konnten 416 noch nicht bearbeitet beziehungsweise beschieden werden, was ebenfalls hauptsächlich auf den Ausfall des Rechenzentrums zurückzuführen ist.

Aktuell sind etwa 9000 Dokumente, die schon digitalisiert wurden, in den elektronischen Akten aufzunehmen, den entsprechenden Antragstellern zuzuordnen und zu bezeichnen. Uwe Lenczewski - Fachdienstleiter BAFög und sonstige soziale Hilfen beim Märkischen Kreis

Gesamte Verwaltung des Märkischen Kreises weiterhin im Notbetrieb

Aktuell befindet sich die gesamte Kreisverwaltung weiterhin im Notbetrieb. „Auch wenn die Südwestfalen-IT hoffentlich in naher Zukunft wieder alle Fachverfahren zur Verfügung stellt, bleibt noch ein langer Weg bis zum Normalbetrieb“, heißt es von Seiten des Märkischen Kreises weiter. Welcher Kraftakt der Kreisverwaltung in vielen Bereichen bevorstehe, skizziert Uwe Lenczewski, Fachdienstleiter BAFög und sonstige soziale Hilfen, beispielhaft für den Bereich Bildung und Teilhabe: „Aktuell sind etwa 9000 Dokumente, die schon digitalisiert wurden, in den elektronischen Akten aufzunehmen, den entsprechenden Antragstellern zuzuordnen und zu bezeichnen.“ Seine Bitte: „Fordern Sie keine Antragsvordrucke telefonisch an. Sämtliche Anträge und Bescheinigungen stehen auf der „Notfall-Homepage“ des Märkischen Kreises (www.märkischer-kreis.org ) als pdf-Dokument ausfüllbar und zum Ausdrucken bereit. Diese sind unter dem Stichwort „Soziales“ bei den verfügbaren Dienstleistungen hinterlegt.“

Seit einiger Zeit ist der Fachdienst wieder über die E-Mail-Adresse but@maerkischer-kreis.de erreichbar. Telefonisch stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter montags und donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr zur Verfügung.

