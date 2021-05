Märkischer Kreis: Neue Radwanderkarte ab sofort erhältlich

Menden/Balve. Der Märkische Kreis hat seine Radwanderkarte aktualisiert. Diese bekommt man auch im Mendener Rathaus. Hier ein Überblick für Radfahrer.

Mit den wärmeren Temperaturen schwingen sich auch immer mehr Menschen aufs Rad. Ausflugstipps und geeignete Touren finden begeisterte Radler in der aktualisierten Radwanderkarte des Märkischen Kreises.

Der Märkische Kreis hat die Radwanderkarte „Raderlebnis zwischen Ruhr und Volme“ aktualisiert und in einer Auflage von 5000 Stück neu aufgelegt. Dabei wurden vor allem die Kartengrundlage überarbeitet als auch eine Vielzahl des Bildmaterials ausgetauscht. „Radfahren wird auch in unserer Region immer beliebter“, stellt Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus des Kreises, fest. „In unseren Städten und Gemeinden haben wir zudem sehr viele touristisch interessante Ziele für die Radler.“ Mehr als 50 davon sind in der neuen Karte übersichtlich aufgelistet.

Darunter die vielen Talsperren, der Jübergturm in Hemer, die Burg Holtzbrinck, die Ölmühle in Rönsahl, die Medardus-Schanze in Meinerzhagen, Schloss Neuenhof, die Heesfelder Mühle, der Bremecker Hammer, Burg Holtzbrinck, die Balver Höhle, die Luisenhütte in Balve Wocklum sowie die Burg Altena mit dem Erlebnisaufzug, und viele andere mehr.

Auch eine Liste mit E-Bike-Ladestationen im Kreis

Die touristischen Informationsstellen in den 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden fehlen ebenso wenig wie Hintergründe über die Region. In der Fahrradkarte sind auch die anderen lohnenswerten Routen aufgeführt.

Der jeweilige Radfahrer kann den Ruhrtal-Radweg ebenso nachfahren wie die Lenne Route, die Schmetterlingsroute oder den Ruhr-Lenne-Achter.

Wo sich E-Bike-Ladestationen im Kreisgebiet befinden, ist ebenfalls auf einen Blick aus der neuen Fahrradkarte ersichtlich. „Ich bin überzeugt, wir haben ein gutes Angebot für die Radtouristen und die heimischen Radler zusammengestellt“, sagt Detlef Krüger. Die Fahrradkarte wird kostenlos angeboten. Sie ist in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises in Iserlohn und Lüdenscheid auf Nachfrage bei den Sicherheitskräften sowie in den Rathäusern der Städte und Gemeinden erhältlich. Unter anderem auch im Mendener Rathaus in der Innenstadt.

