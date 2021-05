Maifeiertag: Radfahrerin (19) in Halingen schwer verletzt

Halingen. Weil eine Mendener Autofahrerin (68) beim Abbiegen von der Provinzialstraße die junge Frau übersieht, kommt es zu dem folgenschweren Unfall.

Bei einem Fahrradunfall am Maifeiertag ist eine 19-jährige Radlerin in Halingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau an dem strahlend schönen Tag in einer Dreiergruppe auf dem Rad entlang der Provinzialstraße stadtauswärts unterwegs. Doch der unbeschwerte Ausflug nimmt ein schlimmes Ende.

Autofahrerin lässt Pkw zu früh anrollen – Wagen erfasst die 19-Jährige

Denn als die 19-Jährige am Ende der Gruppe gegen 12.50 Uhr kurz hinter dem „Halinger Hof“ die Einmündung Neue Straße passieren will, geschieht es: Eine 68-jährige Mendener Autofahrerin, die auf der Provinzialstraße in Gegenrichtung unterwegs war, will nach rechts auf die Neue Straße in Richtung Halingen abbiegen. Sie hält laut dem Polizeibericht zunächst auch an, um die Gruppe der Radfahrer passieren zu lassen. Dann übersieht sie jedoch die am Ende der Kolonne fahrende 19-Jährige, fährt los und stößt beim Abbiegen mit der Radfahrerin zusammen. Die junge Frau verletzt sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in das St.-Elisabeth-Hospital nach Iserlohn gebracht werden muss.

Über den genauen Gesundheitszustand der Verletzten ist nichts Näheres bekannt.

