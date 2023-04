Maiwandern in Menden: Bolzplatz in Oesbern wieder gesperrt

Traditionelles Maiwandern in Menden. Der Bolzplatz in Oesbern wird auch in diesem Jahr gesperrt – Wandern durch Oesbern ist aber weiterhin erlaubt.

Oesbern. Der Bolzplatz in Oesbern wird auch in diesem Jahr am 1. Mai gesperrt. Die Stadt Menden kündigt Kontrollen an, es gilt ein Betretungsverbot.

Der Bolzplatz am Loconer Weg in Oesbern bleibt am 1. Mai auch in diesem Jahr gesperrt. Das teilt die Stadt Menden mit. „Die Erfahrungen der vergangenen Jahre bringen auch für das Mai-Wandern in diesem Jahr ein paar Einschränkungen mit sich“, heißt es in einer Mitteilung.

Egal ob mit oder ohne Bollerwagen: Wer am Montag, 1. Mai, durch die wunderschöne Natur Mendens wandern möchte, ist herzlich willkommen. Die Stadtverwaltung begrüßt es ausdrücklich, dass der Feiertag für diese Tradition genutzt wird. Aber der Bolzplatz am Loconer Weg in Oesbern bleibt auch in diesem Jahr gesperrt. Es gelte an diesem Tag ein Betretungsverbot, das durch Polizei und Ordnungsamt konsequent kontrolliert, durchgesetzt und geahndet werde, heißt es weiter. +++ Lesen Sie auch: Maiwandern in Menden: Die gute Laune ist wieder zurück +++

Ordnungsamt und Polizei sind im Bereich um den Kreisverkehr in Oesbern präsent

Ordnungsamt und Polizei stünden hinsichtlich der Vorbereitungen auf den 1. Mai in engem Austausch. Um für die Sicherheit der Wandernden sowie der Autofahrerinnen und Autofahrer zu sorgen, würden die Ordnungskräfte wieder in Oesbern, unter anderem im Bereich um den Kreisverkehr präsent sein. „Selbstverständlich können die Menschen auch in diesem Jahr durch Oesbern wandern. Wir müssen aber verhindern, dass sich Wanderer vor allem auf dem Kreisverkehr oder im Straßenraum niederlassen“, sagt die Abteilungsleiterin „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“, Manuela Schmidt, in direkter Absprache mit dem Bürgermeister. +++ Auch interessant: Maiwandern 2022: Ordnungsamt in Menden zieht Bilanz +++

Der Bolzplatz am Loconer Weg war über lange Jahre hinweg Treffpunkt, vor allem für Jugendliche für eine inoffizielle Maifeier. Da es in diesem Bereich zu Ausschreitungen und Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz kam, wurde der Platz 2018 erstmals gesperrt.

